  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 25 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Empresarios españoles se interesan en Sonora

Contemplan visitar al Estado en los próximos meses para analizar temas de inversión

Ene. 25, 2026
Durante la reunión con empresarios españoles, también se abordaron temas de la industria automotriz, maquiladoras, agroalimentaria, turismo, semiconductores y mano de obra entre otros.
Durante la reunión con empresarios españoles, también se abordaron temas de la industria automotriz, maquiladoras, agroalimentaria, turismo, semiconductores y mano de obra entre otros.

La Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos, España, contempla visitar Sonora, teniendo como interés el tema de las energías renovables e industria aeroespacial, informó la subsecretaria de turismo del Estado, Brenda Córdova Búzani, quien se reunió con el grupo de empresarios españoles, encabezado por el presidente Ignacio San Millán.

 

Esta es una organización empresarial de ámbito provincial y de carácter intersectorial, que actualmente está compuesta por más de 50 asociaciones de empresarios y más de 10 mil empresas pertenecientes a distintos sectores económicos de la industria, comercio, construcción, hostelería y servicios.

La funcionaria detalló que durante la reunión con empresarios españoles, también se abordaron temas de la industria automotriz, maquiladoras, agroalimentaria, turismo, semiconductores y mano de obra entre otros.

"Son inversionistas potenciales que tienen interés de hacer una visita a Sonora en los próximos meses para conocer de primera mano el Estado y charlar del intercambio comercial y turístico", dijo Córdova Búzani.

Por otro lado, la subsecretaria de turismo, subrayó que se reunió con la consultora de cadenas hoteleras en España, Maje Loez, para mostrar un panorama sobre proyectos de expansión y destinos emergentes que puede brindar Sonora, dejando fecha abierta para una visita al Estado.

En este mismo sentido, también resaltó que el secretario de economía y turismo del Estado, Roberto Gradillas Pineda, sostuvo una actividad similar al reunirse en días pasados con el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, la cual tuvo como resultado despertar el interés de invertir en Sonora.

Córdova Búzani mencionó que estas reuniones empresariales para promover a Sonora como la mejor opción de inversión, fueron parte de la agenda que tuvieron como secretaría durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España, la cual concluyó este domingo. 

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy 25 de enero: un día mayormente templado con posibilidad de lluvias ligeras en el sur y centro del estado
Sonora

Clima en Sonora hoy 25 de enero: un día mayormente templado con posibilidad de lluvias ligeras en el sur y centro del estado

Enero 25, 2026

Se espera un día con condiciones estables, ambiente agradable y presencia de lloviznas aisladas en algunos puntos

Deja precipitaciones tormenta invernal
Sonora

Deja precipitaciones tormenta invernal

Enero 25, 2026

Llaman a protegerse ante el descenso de la temperatura

Tormenta invernal y frente frío 31 provocan lluvias, vientos intensos y posibles nevadas en Sonora
Sonora

Tormenta invernal y frente frío 31 provocan lluvias, vientos intensos y posibles nevadas en Sonora

Enero 24, 2026

La tercera tormenta invernal y una masa de aire ártico generan lluvias intensas, rachas de viento y altas probabilidades de nieve en zonas serranas