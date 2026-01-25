Empresarios españoles se interesan en Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos, España, contempla visitar Sonora, teniendo como interés el tema de las energías renovables e industria aeroespacial, informó la subsecretaria de turismo del Estado, Brenda Córdova Búzani, quien se reunió con el grupo de empresarios españoles, encabezado por el presidente Ignacio San Millán.

Esta es una organización empresarial de ámbito provincial y de carácter intersectorial, que actualmente está compuesta por más de 50 asociaciones de empresarios y más de 10 mil empresas pertenecientes a distintos sectores económicos de la industria, comercio, construcción, hostelería y servicios.

La funcionaria detalló que durante la reunión con empresarios españoles, también se abordaron temas de la industria automotriz, maquiladoras, agroalimentaria, turismo, semiconductores y mano de obra entre otros.

"Son inversionistas potenciales que tienen interés de hacer una visita a Sonora en los próximos meses para conocer de primera mano el Estado y charlar del intercambio comercial y turístico", dijo Córdova Búzani.

Por otro lado, la subsecretaria de turismo, subrayó que se reunió con la consultora de cadenas hoteleras en España, Maje Loez, para mostrar un panorama sobre proyectos de expansión y destinos emergentes que puede brindar Sonora, dejando fecha abierta para una visita al Estado.

En este mismo sentido, también resaltó que el secretario de economía y turismo del Estado, Roberto Gradillas Pineda, sostuvo una actividad similar al reunirse en días pasados con el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, la cual tuvo como resultado despertar el interés de invertir en Sonora.

Córdova Búzani mencionó que estas reuniones empresariales para promover a Sonora como la mejor opción de inversión, fueron parte de la agenda que tuvieron como secretaría durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España, la cual concluyó este domingo.