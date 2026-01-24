  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 24 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Tormenta invernal y frente frío 31 provocan lluvias, vientos intensos y posibles nevadas en Sonora

La tercera tormenta invernal y una masa de aire ártico generan lluvias intensas, rachas de viento y altas probabilidades de nieve en zonas serranas

Ene. 24, 2026
Tormenta invernal provoca lluvia y posibles nevadas en Sonora.
Tormenta invernal provoca lluvia y posibles nevadas en Sonora.

Durante este fin de semana, la tercera tormenta invernal, en combinación con un río atmosférico, el frente frío número 31 y una masa de aire ártico, ocasionará condiciones invernales significativas en gran parte del estado de Sonora, informó Protección Civil.

Durante este sábado, el sistema se extenderá sobre el territorio estatal, provocando lluvias puntuales fuertes en municipios del norte, centro, oriente y sur del estado. A estas condiciones se suman fuertes rachas de viento, principalmente en la región sur, lo que podría generar afectaciones en caminos y zonas urbanas.

Durante la mañana de hoy ya se han registrado intervalos de lluvias intensas e intermitentes en regiones del centro, norte, noreste y sur de Sonora, mismas que se mantendrán durante la tarde debido al avance del sistema de baja presión que comienza a internarse en el estado.

Asimismo, se prevé que durante la tarde noche de este sábado y el amanecer del domingo se presenten amaneceres gélidos en la región montañosa, con temperaturas mínimas que oscilarán entre -10 y 0 grados centígrados, principalmente en zonas altas.

Las autoridades mantienen alta probabilidad de caída de nieve y/o aguanieve en municipios serranos como Nogales, Santa Cruz, Cananea, Agua Prieta, Yécora y Nácori Chico, así como en áreas montañosas cercanas. Estas condiciones podrían intensificarse durante la noche y la madrugada.

Finalmente, se informó que durante las próximas 72 horas la masa de aire frío asociada al frente continuará generando un ambiente de frío a muy frío, especialmente durante la noche y la madrugada en gran parte del estado.

Ante este panorama, se exhorta a la población a extremar precauciones, evitar traslados innecesarios en zonas serranas y atender las recomendaciones de las autoridades locales. En caso de emergencia, se recuerda que el número de atención es el 9-1-1.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy 24 de enero: Tormenta invernal dejará lluvias y frío en varias regiones
Sonora

Clima en Sonora hoy 24 de enero: Tormenta invernal dejará lluvias y frío en varias regiones

Enero 24, 2026

Durante el fin de semana, se registrarán precipitaciones y un significativo descenso de temperaturas en la mayor parte del territorio sonorense

Álamos se viste de gala con el arranque del FAOT 41
Sonora

Álamos se viste de gala con el arranque del FAOT 41

Enero 23, 2026

Con autoridades, homenaje a la enseñanza musical y un recital estelar de Ainhoa Arteta, inició la máxima fiesta cultural de Sonora

¿Vas al FAOT? Prepara el paraguas, ya que hay alta probabilidad de lluvia este sábado
Sonora

¿Vas al FAOT? Prepara el paraguas, ya que hay alta probabilidad de lluvia este sábado

Enero 23, 2026

El pronóstico del tiempo anticipa lluvias y un ligero descenso en las temperaturas; presidente municipal invita a asistir y disfrutar el evento