Tormenta invernal y frente frío 31 provocan lluvias, vientos intensos y posibles nevadas en Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Durante este fin de semana, la tercera tormenta invernal, en combinación con un río atmosférico, el frente frío número 31 y una masa de aire ártico, ocasionará condiciones invernales significativas en gran parte del estado de Sonora, informó Protección Civil.

Durante este sábado, el sistema se extenderá sobre el territorio estatal, provocando lluvias puntuales fuertes en municipios del norte, centro, oriente y sur del estado. A estas condiciones se suman fuertes rachas de viento, principalmente en la región sur, lo que podría generar afectaciones en caminos y zonas urbanas.

Durante la mañana de hoy ya se han registrado intervalos de lluvias intensas e intermitentes en regiones del centro, norte, noreste y sur de Sonora, mismas que se mantendrán durante la tarde debido al avance del sistema de baja presión que comienza a internarse en el estado.

Asimismo, se prevé que durante la tarde noche de este sábado y el amanecer del domingo se presenten amaneceres gélidos en la región montañosa, con temperaturas mínimas que oscilarán entre -10 y 0 grados centígrados, principalmente en zonas altas.

Las autoridades mantienen alta probabilidad de caída de nieve y/o aguanieve en municipios serranos como Nogales, Santa Cruz, Cananea, Agua Prieta, Yécora y Nácori Chico, así como en áreas montañosas cercanas. Estas condiciones podrían intensificarse durante la noche y la madrugada.

Finalmente, se informó que durante las próximas 72 horas la masa de aire frío asociada al frente continuará generando un ambiente de frío a muy frío, especialmente durante la noche y la madrugada en gran parte del estado.

Ante este panorama, se exhorta a la población a extremar precauciones, evitar traslados innecesarios en zonas serranas y atender las recomendaciones de las autoridades locales. En caso de emergencia, se recuerda que el número de atención es el 9-1-1.