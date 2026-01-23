Álamos se viste de gala con el arranque del FAOT 41

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El escenario del Palacio Municipal de Álamos fue el marco para la inauguración oficial de la edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), evento que durante nueve días convertirá al Pueblo Mágico en un punto de encuentro para la música, el arte y la cultura nacional e internacional.

La ceremonia fue encabezada por Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora; Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura; y el alcalde de Álamos, Samuel Borbón Lara, quienes dieron la bienvenida al público que se congregó en el recinto cultural.

En primera fila estuvieron el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano; la senadora Lorenia Valle; así como Hugo Camou Rodríguez, presidente de ISA Corporativo; Raúl Camou Rodríguez, director general de ISA Corporativo y Karlo González González, director general de grupo FICA, patrocinadores del festival, quienes refrendaron su respaldo a una de las plataformas culturales con mayor impacto social y turístico en la entidad.

CULTURA QUE UNE Y TRANSFORMA

Durante su mensaje, la directora del Instituto Sonorense de Cultura, Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, destacó al FAOT como una de las celebraciones culturales más importantes del país, subrayando que su éxito se sustenta en la voluntad y el amor de quienes lo hacen posible. Reconoció el trabajo de más de 100 personas del ISC, del Ayuntamiento de Álamos y de instituciones aliadas, recordando que en la edición anterior el festival reunió a más de 100 mil asistentes.

Por su parte, Froylán Gámez Gamboa señaló que el FAOT es memoria viva, identidad y homenaje permanente al legado del tenor Alfonso Ortiz Tirado. Destacó el respaldo del gobernador Alfonso Durazo y el objetivo de superar los 140 mil asistentes en esta edición, además de resaltar la participación de Marruecos como país invitado y Aguascalientes como estado invitado.







RECONOCIMIENTO Y CIERRE DE GALA

Como parte especial de la inauguración, se entregó un reconocimiento a la enseñanza musical a Valentina Torres Malena, originaria de la etnia Comcáac (Seri) de Punta Chueca, por su invaluable labor como promotora cultural, defensora de la lengua originaria y formadora de nuevas generaciones.

La noche cerró con broche de oro con el recital de la soprano española Ainhoa Arteta, una de las voces líricas más reconocidas a nivel internacional, acompañada al piano por Miguel Ortega, consolidando una inauguración de alto nivel artístico que marca el inicio del FAOT 41 en Álamos.