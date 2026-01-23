  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 23 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Álamos se viste de gala con el arranque del FAOT 41

Con autoridades, homenaje a la enseñanza musical y un recital estelar de Ainhoa Arteta, inició la máxima fiesta cultural de Sonora

Ene. 23, 2026
Álamos se viste de gala con el arranque del FAOT 41

El escenario del Palacio Municipal de Álamos fue el marco para la inauguración oficial de la edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), evento que durante nueve días convertirá al Pueblo Mágico en un punto de encuentro para la música, el arte y la cultura nacional e internacional.

La ceremonia fue encabezada por Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora; Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura; y el alcalde de Álamos, Samuel Borbón Lara, quienes dieron la bienvenida al público que se congregó en el recinto cultural.

En primera fila estuvieron el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano; la senadora Lorenia Valle; así como  Hugo Camou Rodríguez, presidente de ISA Corporativo; Raúl Camou Rodríguez, director general de ISA Corporativo y Karlo González González, director general de grupo FICA, patrocinadores del festival, quienes refrendaron su respaldo a una de las plataformas culturales con mayor impacto social y turístico en la entidad.

imagen-cuerpo

CULTURA QUE UNE Y TRANSFORMA

Durante su mensaje, la directora del Instituto Sonorense de Cultura, Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, destacó al FAOT como una de las celebraciones culturales más importantes del país, subrayando que su éxito se sustenta en la voluntad y el amor de quienes lo hacen posible. Reconoció el trabajo de más de 100 personas del ISC, del Ayuntamiento de Álamos y de instituciones aliadas, recordando que en la edición anterior el festival reunió a más de 100 mil asistentes.

Por su parte, Froylán Gámez Gamboa señaló que el FAOT es memoria viva, identidad y homenaje permanente al legado del tenor Alfonso Ortiz Tirado. Destacó el respaldo del gobernador Alfonso Durazo y el objetivo de superar los 140 mil asistentes en esta edición, además de resaltar la participación de Marruecos como país invitado y Aguascalientes como estado invitado.

imagen-cuerpo

RECONOCIMIENTO Y CIERRE DE GALA

Como parte especial de la inauguración, se entregó un reconocimiento a la enseñanza musical a Valentina Torres Malena, originaria de la etnia Comcáac (Seri) de Punta Chueca, por su invaluable labor como promotora cultural, defensora de la lengua originaria y formadora de nuevas generaciones.

La noche cerró con broche de oro con el recital de la soprano española Ainhoa Arteta, una de las voces líricas más reconocidas a nivel internacional, acompañada al piano por Miguel Ortega, consolidando una inauguración de alto nivel artístico que marca el inicio del FAOT 41 en Álamos.

imagen-cuerpo
Susana Rodríguez
Susana Rodríguez

Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

Contenido Relacionado
¿Vas al FAOT? Prepara el paraguas, ya que hay alta probabilidad de lluvia este sábado
Sonora

¿Vas al FAOT? Prepara el paraguas, ya que hay alta probabilidad de lluvia este sábado

Enero 23, 2026

El pronóstico del tiempo anticipa lluvias y un ligero descenso en las temperaturas; presidente municipal invita a asistir y disfrutar el evento

Quieren en Álamos un FAOT seguro y en orden
Sonora

Quieren en Álamos un FAOT seguro y en orden

Enero 23, 2026

Protección Civil, Sector Salud y cuerpos de seguridad se sumarán para tranquilidad del turismo

Alerta en costas del sur de Sonora por tormenta invernal
Sonora

Alerta en costas del sur de Sonora por tormenta invernal

Enero 23, 2026

La Capitanía de Puerto de Yavaros exhorta a la comunidad marítima a extremar precauciones ante posibles vientos fuertes y oleaje elevado