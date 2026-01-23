  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 23 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Álamos activa filtros de seguridad para un FAOT seguro y en orden

Protección Civil, el sector salud e instancias de seguridad se sumarán para reforzar la seguridad y la tranquilidad del turismo

Ene. 23, 2026
Álamos activa filtros de seguridad para un FAOT seguro y en orden

Álamos dio el banderazo de inicio a los filtros de seguridad, con motivo de la realización del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) en su edición 2026, una medida para dar la bienvenida a quienes visiten la ciudad y trabajar en mantener el orden.

El arranque oficial de los operativos fue encabezado por la directora general del Instituto Sonorense de Cultura, Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, y el presidente municipal de Álamos, Samuel Borbón Lara, quienes extendieron el mensaje de lograr un festival tranquilo y seguro.

Para ello, se contó con autoridades estatales, Protección Civil, el sector salud y los cuerpos de seguridad, quienes se sumaron a la operatividad, quienes llevarán el conteo oficial de quienes visiten el municipio y podrán orientar e informar al turista.

"El municipio se declaró listo para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de los asistentes a este importante evento cultural", precisó el alcalde Samuel Borbón Lara.

Dijo que con estas acciones, el Ayuntamiento de Álamos reafirma su compromiso con la seguridad, la organización y el éxito del festival, que posiciona al municipio como uno de los destinos culturales más importantes del estado de Sonora.

Cabe destacar que desde semanas atrás, Álamos ya había definido el operativo de seguridad a implementar, en el que serán Seguridad Pública Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional quienes mantendrán la vigilancia al interior de la ciudad y en los trayectos carreteros, apoyados por el operativo carrusel para lograr el saldo blanco.

DATO:

Del 23 al 31 de enero, Álamos se vestirá de gala para albergar una edición más del FAOT.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Alerta en costas del sur de Sonora por tormenta invernal
Sonora

Alerta en costas del sur de Sonora por tormenta invernal

Enero 23, 2026

La Capitanía de Puerto de Yavaros exhorta a la comunidad marítima a extremar precauciones ante posibles vientos fuertes y oleaje elevado

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 22 de enero
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 22 de enero

Enero 23, 2026

A pesar de una recuperación parcial en comparación con el año pasado, la situación hídrica en la cuenca del Río Yaqui continúa siendo crítica

Sonora tendrá el primer congreso de industria musical
Sonora

Sonora tendrá el primer congreso de industria musical

Enero 23, 2026

Será traído desde España y se llevará a cabo este mismo año. Se contará con proyección de talento local a nivel nacional e internacional