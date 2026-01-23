Álamos activa filtros de seguridad para un FAOT seguro y en orden

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Álamos dio el banderazo de inicio a los filtros de seguridad, con motivo de la realización del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) en su edición 2026, una medida para dar la bienvenida a quienes visiten la ciudad y trabajar en mantener el orden.

El arranque oficial de los operativos fue encabezado por la directora general del Instituto Sonorense de Cultura, Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, y el presidente municipal de Álamos, Samuel Borbón Lara, quienes extendieron el mensaje de lograr un festival tranquilo y seguro.

Para ello, se contó con autoridades estatales, Protección Civil, el sector salud y los cuerpos de seguridad, quienes se sumaron a la operatividad, quienes llevarán el conteo oficial de quienes visiten el municipio y podrán orientar e informar al turista.

"El municipio se declaró listo para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de los asistentes a este importante evento cultural", precisó el alcalde Samuel Borbón Lara.

Dijo que con estas acciones, el Ayuntamiento de Álamos reafirma su compromiso con la seguridad, la organización y el éxito del festival, que posiciona al municipio como uno de los destinos culturales más importantes del estado de Sonora.

Cabe destacar que desde semanas atrás, Álamos ya había definido el operativo de seguridad a implementar, en el que serán Seguridad Pública Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional quienes mantendrán la vigilancia al interior de la ciudad y en los trayectos carreteros, apoyados por el operativo carrusel para lograr el saldo blanco.

DATO:

Del 23 al 31 de enero, Álamos se vestirá de gala para albergar una edición más del FAOT.