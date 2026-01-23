Alerta en costas del sur de Sonora por tormenta invernal

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Capitanía de Puerto de Yavaros emitió este viernes una alerta a toda la comunidad marítima del Sur de Sonora, debido a los efectos de una tormenta invernal.

La dependencia exhortó, sobre todo a los pescadores ribereños, a tener mucha precaución por la presencia de vientos fuertes y oleaje elevado.

Indicó que el frente frío número 31, un río atmosférico y una corriente de chorro subtropical generarán la primera tormenta de la temporada, con nublados y probabilidad de lluvias.

La Capitanía pidió a todos los integrantes de la comunidad marítima a mantenerse informados y atentos a los avisos de las condiciones del clima.

Agregó que la Secretaría de Marina no ha determinado el cierre del puerto, pero sí una alerta amarilla este viernes 23 y sábado 24, a fin de tomar las medidas preventivas y evitar riesgos para la seguridad de los trabajadores del mar.

En tanto, Ramón Valenzuela Ruelas, presidente de la Cooperativa Loma Parda de Yavaros, dijo que esperan que estas condiciones del clima mejoren y que a partir del domingo o lunes se pueda realizar la pesca en mejores condiciones.

Señaló que las capturas de las distintas especies este mes han estado muy bajas, al igual que a fines del año pasado, por lo que la situación del sector se mantiene muy difícil.

"Afortunadamente, no hemos tenido avistamiento de tiburón, que son muy frecuentes en temporada invernal, pero de todos modos nos mantenemos muy alertas", añadió el dirigente cooperativista.