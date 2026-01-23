  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 23 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Alerta en costas del sur de Sonora por tormenta invernal

La Capitanía de Puerto de Yavaros exhorta a la comunidad marítima a extremar precauciones ante posibles vientos fuertes y oleaje elevado

Ene. 23, 2026
Alerta en costas del sur de Sonora por tormenta invernal

La Capitanía de Puerto de Yavaros emitió este viernes una alerta a toda la comunidad marítima del Sur de Sonora, debido a los efectos de una tormenta invernal.

La dependencia  exhortó, sobre todo a los pescadores ribereños, a tener mucha precaución por la presencia de vientos fuertes y oleaje elevado.

Indicó que el frente frío número 31, un río atmosférico y una corriente de chorro subtropical generarán la primera tormenta de la temporada, con nublados y probabilidad de lluvias.

La Capitanía pidió a todos los integrantes de la comunidad marítima a mantenerse informados y atentos a los avisos de las condiciones del clima.

Agregó que la Secretaría de Marina no ha determinado el cierre del puerto, pero sí una alerta amarilla este viernes 23 y sábado 24, a fin de tomar las medidas preventivas y evitar riesgos para la seguridad de los trabajadores del mar.

En tanto, Ramón Valenzuela Ruelas, presidente de la Cooperativa Loma Parda de Yavaros, dijo que esperan que estas condiciones del clima mejoren y que a partir del domingo o lunes se pueda realizar la pesca en mejores condiciones.

Señaló que las capturas de las distintas especies este mes han estado muy bajas, al igual que a fines del año pasado, por lo que la situación del sector se mantiene muy difícil.

"Afortunadamente, no hemos tenido avistamiento de tiburón, que son muy frecuentes en temporada invernal, pero de todos modos nos mantenemos muy alertas", añadió el dirigente cooperativista.

 

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Álamos activa filtros de seguridad para un FAOT seguro y en orden
Sonora

Álamos activa filtros de seguridad para un FAOT seguro y en orden

Enero 23, 2026

Protección Civil, el sector salud e instancias de seguridad se sumarán para reforzar la seguridad y la tranquilidad del turismo

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 22 de enero
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 22 de enero

Enero 23, 2026

A pesar de una recuperación parcial en comparación con el año pasado, la situación hídrica en la cuenca del Río Yaqui continúa siendo crítica

Sonora tendrá el primer congreso de industria musical
Sonora

Sonora tendrá el primer congreso de industria musical

Enero 23, 2026

Será traído desde España y se llevará a cabo este mismo año. Se contará con proyección de talento local a nivel nacional e internacional