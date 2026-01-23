Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 22 de enero

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La sequía que persiste en gran parte del territorio sonorense continúa pasando factura a una de las cuencas más importantes del estado. A pesar de una recuperación parcial en comparación con el año pasado, la situación hídrica en la cuenca del Río Yaqui continúa siendo crítica.

La falta de lluvias y las altas temperaturas registradas en los últimos meses han provocado que los principales embalses del Río Yaqui mantengan niveles de almacenamiento preocupantes, lo que enciende alertas sobre el abasto de agua para los sectores productivos y las comunidades que dependen de este sistema hidráulico.

NIVEL DE LAS PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte a este viernes 23 de enero, las tres principales presas del sistema, La Angostura, El Novillo y El Oviáchic almacenan en conjunto apenas 2 mil 043.9 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa solo el 29.2 por ciento de su capacidad total.

Si bien el volumen actual refleja un incremento de 852.3 Mm³ respecto al mismo periodo de 2024, especialistas y autoridades coinciden en que esta mejora resulta insuficiente para garantizar el suministro de agua en los próximos meses, especialmente ante la ausencia de lluvias recientes y la elevada demanda de los sectores agrícola, pecuario e industrial que dependen de esta cuenca, considerada estratégica para la economía del estado de Sonora.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS

El informe de Conagua evidencia un comportamiento dispar entre las presas que conforman el sistema hidráulico del Río Yaqui, tanto en niveles de almacenamiento como en aportaciones de agua, lo que mantiene la preocupación entre productores y autoridades.

La presa La Angostura registra un volumen almacenado de 437.9 Mm³, equivalente al 57.5 por ciento de su capacidad total . Actualmente, presenta una aportación de 6.50 metros cúbicos por segundo; sin embargo, el reporte oficial indica que no se han registrado precipitaciones recientes.

registra un volumen almacenado de 437.9 Mm³, equivalente al 57.5 por ciento de su . Actualmente, presenta una aportación de 6.50 metros cúbicos por segundo; sin embargo, el reporte oficial indica que no se han registrado precipitaciones recientes. La presa El Novillo , uno de los pilares del sistema hidráulico de Sonora por su papel en el abastecimiento regional , almacena 960.7 Mm³, lo que equivale al 31.8 por ciento de su capacidad. Mantiene una aportación de 4.72 metros cúbicos por segundo, no registra precipitaciones recientes.

, uno de los pilares del sistema hidráulico de por su papel en el , almacena 960.7 Mm³, lo que equivale al 31.8 por ciento de su capacidad. Mantiene una aportación de 4.72 metros cúbicos por segundo, no registra precipitaciones recientes. La presa El Oviáchic, que reporta un almacenamiento de apenas 645.4 Mm³, es decir, el 20.0 por ciento de su capacidad total. Este embalse no registra aportaciones ni precipitaciones recientes.

En conjunto, la cuenca del Río Yaqui registra una aportación total de apenas 11.22 metros cúbicos por segundo, un nivel que especialistas consideran insuficiente no solo para cubrir la demanda actual, sino también para asegurar reservas de agua a mediano plazo.