Padre provocó parto prematuro

La vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Rosario Sánchez Hurtado, informó que fue el padre del menor encontrado en un contenedor de basura, quien provocó el parto prematuro a la madre al suministrarle un medicamento.

Indicó que cuentan con una carpeta de investigación abierta, donde de la investigación resultó que un sujeto que trabajaba en el campo agrícola, donde también trabajaba la madre del niño, estuvo ejerciendo violencia psicológica hacia ella, pidiéndole de manera reiterada que no quería que tuviera al menor.

"El fin de semana se tiene conocimiento que este sujeto le proporciona un fármaco, un medicamento de manera reiterada, que hace que ella tenga un parto prematuro, donde posteriormente se encontró al niño con vida y posteriormente se lleva a un hospital a recibir atención médica, pero desgraciadamente pierde la vida", relató la vicefiscal.

También confirmó que la fiscalía tiene conocimiento que era su pareja sentimental y padre del bebé y que es masculino que ya se encuentra debidamente detenido, donde está en espera de su audiencia inicial para seguir su procedimiento. "De momento tenemos el delito de homicidio infantil y violencia familiar por razones de género hacia la madre".

Sánchez Hurtado, detalló que la madre ya es mayor de edad, pero que se encuentra en máximas condiciones de vulnerabilidad y que cuenta con dos hijos más. "Esto es lo que hizo que ella creyera en esta persona, dado que ella le comenta que se siente mal de salud y este dolosamente le proporciona un medicamento que hace que tenga ese parto prematuro".

Por último, resaltó que en cuanto se tengan más detalles, como autoridad empezarán a proporcionar más información conforme vaya marchando la investigación o audiencia.