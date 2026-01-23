  • 24° C
Sonora

Sonora tendrá el primer congreso de industria musical

Será traído desde España y se llevará a cabo este mismo año. Se contará con proyección de talento local a nivel nacional e internacional

Ene. 23, 2026
España eligió a Sonora para traer el primer Congreso de Industria Musical, como parte de los acuerdos y negociaciones que se están realizando como país invitado a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), cerrando el compromiso que se llevará a cabo del 13 al 16 de abril de este año, informó Roberto Gradillas Pineda, secretario de economía y turismo del gobierno del Estado.

El funcionario detalló que para lograr que Sonora sea sede de dicho evento, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con el director general de la Sociedad de Artistas e Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE), José Luis Sevillano, quien encabezará el proyecto acompañado de y su presidenta, Etel Ayna Lazo.

"Esta firma posiciona a Sonora como un estado clave dentro de la industria musical emergente y cumplirá con el objetivo de fortalecer la profesionalización, el intercambio de conocimientos y la colaboración entre talentos locales, nacionales e internacionales", expresó el secretario.

Este primer congreso se llevará a cabo en la capital del Estado, y se proyecta que las fechas mencionadas en que se realice el congreso, también se impulse la inversión, el desarrollo económico y turístico del Estado. "Consolida importantes convenios de carácter internacional y la atracción de potenciales inversionistas".

Algunos de los objetivos por alcanzar se encuentra la activación de redes de colaboración entre artistas, productores y empresas culturales, así como la profesionalización del sector a través de acceso a herramientas, contactos y experiencias clave, además de una mayor visibilidad para el talento local, tanto a nivel nacional como internacional.

Durante el primer Congreso de Industria Musical se podrá tener acceso a ponencias, networking, social media, marketing, comunicación y talleres creativos; entre los asistentes profesionales se podrán encontrar empresas discográficas, management, agencias de marketing, promotores y editoriales;

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

