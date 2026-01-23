Sonora tendrá el primer congreso de industria musical

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

España eligió a Sonora para traer el primer Congreso de Industria Musical, como parte de los acuerdos y negociaciones que se están realizando como país invitado a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), cerrando el compromiso que se llevará a cabo del 13 al 16 de abril de este año, informó Roberto Gradillas Pineda, secretario de economía y turismo del gobierno del Estado.

El funcionario detalló que para lograr que Sonora sea sede de dicho evento, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con el director general de la Sociedad de Artistas e Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE), José Luis Sevillano, quien encabezará el proyecto acompañado de y su presidenta, Etel Ayna Lazo.

"Esta firma posiciona a Sonora como un estado clave dentro de la industria musical emergente y cumplirá con el objetivo de fortalecer la profesionalización, el intercambio de conocimientos y la colaboración entre talentos locales, nacionales e internacionales", expresó el secretario.

Este primer congreso se llevará a cabo en la capital del Estado, y se proyecta que las fechas mencionadas en que se realice el congreso, también se impulse la inversión, el desarrollo económico y turístico del Estado. "Consolida importantes convenios de carácter internacional y la atracción de potenciales inversionistas".

Algunos de los objetivos por alcanzar se encuentra la activación de redes de colaboración entre artistas, productores y empresas culturales, así como la profesionalización del sector a través de acceso a herramientas, contactos y experiencias clave, además de una mayor visibilidad para el talento local, tanto a nivel nacional como internacional.

Durante el primer Congreso de Industria Musical se podrá tener acceso a ponencias, networking, social media, marketing, comunicación y talleres creativos; entre los asistentes profesionales se podrán encontrar empresas discográficas, management, agencias de marketing, promotores y editoriales;