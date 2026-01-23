  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 23 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

¿Vas al FAOT? Prepara el paraguas, ya que hay alta probabilidad de lluvia este sábado

El pronóstico del tiempo anticipa lluvias y un ligero descenso en las temperaturas; presidente municipal invita a asistir y disfrutar el evento

Ene. 23, 2026
Los organizadores están listos ante cualquier situación meteorológica que pudiera presentarse.
Los organizadores están listos ante cualquier situación meteorológica que pudiera presentarse.

La edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado comenzó 23 de enero, día en que por la tarde se presentó una leve llovizna, apenas perceptible, que no afectó las actividades en ninguno de los escenarios principales.

Sin embargo, para este sábado, diversos pronósticos meteorológicos prevén entre un 90% y un 100% de probabilidad de lluvia en el Pueblo Mágico, que seguramente será el destino de miles de familias que planean asistir al FAOT.

Según el portal Meteored, se espera un 90% de probabilidad de lluvia para el sábado 24 de enero, mientras que AccuWeather eleva esa cifra al 95%. Por su parte, la aplicación de clima para iOS señala un 100% de probabilidades de precipitaciones en Álamos para ese día.

Además, se anticipa un ligero descenso de temperatura para el sábado, con mínimas que oscilarán entre los 11 y 13 grados, y máximas que podrían llegar a los 14-17 grados centígrados.

Para el domingo 25 de enero, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, según las fuentes consultadas, y se prevé cielo despejado, lo que podría generar un ligero aumento en las temperaturas.

imagen-cuerpo

EL PRESIDENTE MUNICIPAL INVITA A ASISTIR

En entrevista, el presidente municipal de Álamos, Samuel Borbón, destacó que están preparados para actuar en caso de lluvias, que no se espera sean intensas. Además, mencionó que habrá actividades en escenarios techados, como el Palacio Municipal y la Parroquia de la Purísima Concepción.

El munícipe también expresó que se espera la visita de más de 100,000 personas durante el FAOT 2026, quienes encontrarán novedades como espacios para fotografías, una gran variedad de puestos de comida y presentaciones artísticas para todos los gustos.

"Queremos que la gente aproveche este festival, organizado con mucho cariño. Y lo más importante, que nos comportemos bien para que este evento concluya con saldo blanco", comentó.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Álamos activa filtros de seguridad para un FAOT seguro y en orden
Sonora

Álamos activa filtros de seguridad para un FAOT seguro y en orden

Enero 23, 2026

Protección Civil, el sector salud e instancias de seguridad se sumarán para reforzar la seguridad y la tranquilidad del turismo

Alerta en costas del sur de Sonora por tormenta invernal
Sonora

Alerta en costas del sur de Sonora por tormenta invernal

Enero 23, 2026

La Capitanía de Puerto de Yavaros exhorta a la comunidad marítima a extremar precauciones ante posibles vientos fuertes y oleaje elevado

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 22 de enero
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 22 de enero

Enero 23, 2026

A pesar de una recuperación parcial en comparación con el año pasado, la situación hídrica en la cuenca del Río Yaqui continúa siendo crítica