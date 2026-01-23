¿Vas al FAOT? Prepara el paraguas, ya que hay alta probabilidad de lluvia este sábado

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado comenzó 23 de enero, día en que por la tarde se presentó una leve llovizna, apenas perceptible, que no afectó las actividades en ninguno de los escenarios principales.

Sin embargo, para este sábado, diversos pronósticos meteorológicos prevén entre un 90% y un 100% de probabilidad de lluvia en el Pueblo Mágico, que seguramente será el destino de miles de familias que planean asistir al FAOT.

Según el portal Meteored, se espera un 90% de probabilidad de lluvia para el sábado 24 de enero, mientras que AccuWeather eleva esa cifra al 95%. Por su parte, la aplicación de clima para iOS señala un 100% de probabilidades de precipitaciones en Álamos para ese día.

Además, se anticipa un ligero descenso de temperatura para el sábado, con mínimas que oscilarán entre los 11 y 13 grados, y máximas que podrían llegar a los 14-17 grados centígrados.

Para el domingo 25 de enero, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, según las fuentes consultadas, y se prevé cielo despejado, lo que podría generar un ligero aumento en las temperaturas.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL INVITA A ASISTIR

En entrevista, el presidente municipal de Álamos, Samuel Borbón, destacó que están preparados para actuar en caso de lluvias, que no se espera sean intensas. Además, mencionó que habrá actividades en escenarios techados, como el Palacio Municipal y la Parroquia de la Purísima Concepción.

El munícipe también expresó que se espera la visita de más de 100,000 personas durante el FAOT 2026, quienes encontrarán novedades como espacios para fotografías, una gran variedad de puestos de comida y presentaciones artísticas para todos los gustos.

"Queremos que la gente aproveche este festival, organizado con mucho cariño. Y lo más importante, que nos comportemos bien para que este evento concluya con saldo blanco", comentó.