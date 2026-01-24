Clima en Sonora hoy 24 de enero: Tormenta invernal dejará lluvias y frío en varias regiones

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con base en el análisis de las condiciones atmosféricas que afectan al noroeste del país, durante este sábado se mantiene un escenario invernal relevante en Sonora, asociado a la interacción de una tormenta invernal, un frente frío y el aporte de humedad de un río atmosférico.

Desde la madrugada de hoy se han presentado condiciones de cielo mayormente nublado, con lluvias de moderadas a fuertes principalmente sobre las regiones centro, sur y oriente del estado.

Durante el transcurso del día, el potencial de lluvias se extenderá hacia los valles agrícolas del sur, incluyendo el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo, así como municipios del centro como Hermosillo y Guaymas.

Estas precipitaciones podrían presentarse de forma intermitente, acompañadas de rachas de viento fuertes, lo que podría generar reducción de visibilidad en tramos carreteros y oleaje elevado en zonas costeras.

Asimismo, se prevé un incremento significativo en la velocidad del viento durante la mañana y la tarde, con rachas que podrían superar los 60 y hasta 70 km/h en municipios del sur y la sierra.

En la región norte y serrana continuarán las temperaturas frías, con ambiente muy frío por la noche y madrugada, además de alta probabilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas, principalmente hacia el domingo.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA ESTE SÁBADO 24 DE ENERO

HERMOSILLO

Amaneció fresco, con alta probabilidad de nubosidad y lloviznas intermitentes por el paso de un sistema frontal invernal. Cielo nublado y posibilidad de lluvia ligera durante el día; sensación térmica fresca.

Temperatura mínima: 15 °C

Temperatura máxima: 21 °C

Humedad relativa: 70 – 75%

Vientos: Promedio 15 km/h con rachas hasta 50 km/h

CIUDAD OBREGÓN

Clima fresco con cielos parcialmente nublados y posibilidad de lloviznas ligeras durante el día por inestabilidad general.

Temperatura mínima: 14 °C

Temperatura máxima: 23 °C

Humedad relativa: 75 – 80%

Vientos: promedio 10 km/h con rachas 40–50 km/h

NOGALES

Región más fría del estado con fuerte cobertura nubosa y alta probabilidad de precipitación, incluso nieve o aguanieve en zonas altas, por la interacción de la tormenta invernal.

Temperatura mínima: 4 – 7 °C

Temperatura máxima: 12 – 16 °C

Humedad relativa: 85 – 95%

Vientos: promedio 15 km/h con rachas 50–60 km/h

SAN LUIS RÍO COLORADO

Clima fresco a templado, con menor probabilidad de lluvia, pero aún influenciado por el sistema frontal.

Temperatura mínima: 10 °C

Temperatura máxima: 20 °C

Humedad relativa: 60 – 70%

Vientos: promedio 10 km/h con rachas 40–50 km/h

NAVOJOA

Se espera un día con lluvias intermitentes y ambiente fresco durante gran parte del día; la humedad será alta y los vientos moderados.

Temperatura mínima: 13 °C

Temperatura máxima: 22 °C

Humedad relativa: 80 – 85%

Vientos: promedio 15 km/h con rachas 40–50 km/h

AGUA PRIETA

Región con clima frío y alta probabilidad de lluvia o aguanieve en áreas elevadas; condiciones invernales y nubosidad pesada.

Temperatura mínima: 6 – 8 °C

Temperatura máxima: 12 – 14 °C

Humedad relativa: 90 %

Vientos: promedio 15 km/h con rachas 50–60 km/h

GUAYMAS

Clima fresco con nubosidad y probabilidad de lluvia ligera, viento notable en la costa y humedad alta.