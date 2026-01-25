Deja precipitaciones tormenta invernal

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La tercera tormenta invernal, junto con el frente frío número 31, provocó lluvias generalizadas, vientos y descenso de la temperatura en Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Álamos.

Autoridades informaron que, en Álamos, se registraron hasta la noche de este sábado más de 80 milímetros.

En Navojoa y Etchojoa, las precipitaciones rebasaron los 40 milímetros, mientras que en Huatabampo los 30.

Las autoridades de dichos municipios no reportaron daños mayores debido a los citados fenómenos meteorológicos.

Por su parte, la Unidad de Protección Civil de Navojoa recomendó, ante la presencia del frente frío 31, mantenerse hidratado, cubrirse nariz y boca al salir de casa, abrigarse adecuadamente y resguardar a menores y adultos mayores, entre otras medidas.

Señaló que la corporación local, junto con la Coordinación Estatal de Protección Civil, permanece muy alerta y realiza recorridos por zonas del Centro y otros sectores donde suelen refugiarse personas en situación de calle.

"Es instrucción del presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, aplicar todos los protocolos necesarios para salvaguardar la seguridad y vida de los navojoenses", puntualizó.

Ante cualquier emergencia, pueden comunicarse al número 9-1-1 para recibir atención inmediata