Clima en Sonora hoy 25 de enero: un día mayormente templado con posibilidad de lluvias ligeras en el sur y centro del estado

Este domingo 25 de enero de 2026, el clima en el noroeste de México, específicamente en el estado de Sonora, presenta condiciones con ligera lluvia y cielo parcialmente nublado, particularmente en el sur y centro de la entidad, derivado de la interacción de sistemas atmosféricos locales que favorecen precipitación débil en algunas zonas.

En ciudades como Ciudad Obregón se observa probabilidad de lluvia ligera durante el día, con temperaturas que oscilan entre máximas alrededor de 21 °C y mínimas cercanas a 13 °C, acompañado de viento moderado del sureste que mantiene un ambiente relativamente templado para la temporada.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA ESTE DOMINGO 25 DE ENERO

HERMOSILLO

Cielos parcialmente nublados con ambiente relativamente templado y posibilidad de lloviznas aisladas; la humedad se mantiene moderada con viento leve a moderado durante gran parte del día.

Temperatura mínima: 11 °C

Temperatura máxima: 20 °C

Humedad relativa: 70 – 80%

Vientos: Promedio 10 km/h con rachas hasta 20 km/h

CIUDAD OBREGÓN

Predominio de lluvia débil intermitente bajo cielo parcialmente nublado con temperaturas templadas; humedad elevada por la presencia de nubosidad y probables lloviznas menores.

Temperatura mínima: 13 °C

Temperatura máxima: 21 °C

Humedad relativa: 75 – 85%

Vientos: Promedio 12 km/h con rachas 20 – 25 km/h

NOGALES

Región con clima más fresco, cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvia ligera y condiciones típicas de invierno con menor temperatura en zonas altas.

Temperatura mínima: 3 °C

Temperatura máxima: 12 °C

Humedad relativa: 80 – 90%

Vientos: Promedio 10 km/h con rachas hasta 20 km/h

SAN LUIS RÍO COLORADO

Clima fresco a templado con cielos mayormente despejados y baja probabilidad de lluvia, manteniendo condiciones estables durante el día.

Temperatura mínima: 9 °C

Temperatura máxima: 21 °C

Humedad relativa: 55 – 65%

Vientos: Promedio 10 km/h con rachas 15 – 20 km/h

NAVOJOA

Ambiente templado con posibilidad de lloviznas aisladas y cielo parcialmente nublado, con humedad relativa moderada a alta; condiciones típicas de transición.

Temperatura mínima: 13 °C

Temperatura máxima: 22 °C

Humedad relativa: 70 – 80%

Vientos: Promedio 10 km/h con rachas 15 – 20 km/h

AGUA PRIETA

Clima frío con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvia débil en zonas elevadas, destacando temperaturas bajas durante la madrugada y mañana.

Temperatura mínima: 2 °C

Temperatura máxima: 12 °C

Humedad relativa: 85 – 95%

Vientos: Promedio 10 km/h con rachas 20 – 30 km/h

GUAYMAS

Clima templado con nubosidad variable y leve probabilidad de lloviznas costeras, viento moderado y humedad alta por cercanía al Golfo de California.