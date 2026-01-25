Agilizan trámites para atención en CIJ

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con el objetivo de agilizar los trámites para recibir la atención en los Centros de Integración Juvenil (CIJ), se procedió a la simplificación de las solicitudes creando un formato único denominado "Solicitud de servicios para la atención del consumo de sustancias y otras condiciones de salud mental", indicó la directora general de los centros, Carmen Fernández Cáceres.

Los CIJ funcionan a través de la secretaría de salud, y tienen por objetivo atender los problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas, así como de promover la salud mental y la prevención de adicciones, a través de los servicios terapéuticos de los trastornos mentales y por consumo de sustancias, basados en el conocimiento científico y formando personal profesional especializado.

Además, han desarrollado programas de prevención, tratamiento, rehabilitación, capacitación e investigación, con un enfoque integral, interdisciplinario y comunitario, contribuyendo de manera significativa a las políticas públicas en materia de salud mental y adicciones en México.

Actualmente existen 15 municipios de México con más de 100 mil habitantes, los que presentan un alto riesgo de consumo de drogas y que no cuentan con Centros de Integración Juvenil (CIJ), entre los cuales se encuentran tres localidades de Sonora, que son Cajeme, San Luis Río Colorado y Guaymas.

Los índices están clasificados como "muy alto" y "alto", siendo Playas de Rosarito perteneciente a Baja California, el único municipio con la primera clasificación mencionada con un 73.18 por ciento en su índice de riesgo, seguido de San Luis Río Colorado con 64.07 por ciento, en tercer lugar, se posiciona Cajeme con el 62.13 por ciento, posteriormente Tláhuac de Ciudad de México con el 61.30 por ciento, y en quinto lugar se ubica Guaymas con el 60.49 por ciento de índice alto.