Farándula

La Cura Fest 2026 busca nuevas voces del country en español y abre convocatoria para compartir escenario con Carín León

El festival creado por Carín León en Hermosillo, Sonora, lanzó una convocatoria nacional para artistas emergentes que buscan proyección

Ene. 22, 2026
Con la intención de seguir impulsando a las nuevas voces del country en español, La Cura Fest, el festival creado por Carín León en su natal Hermosillo, Sonora, lanzó una convocatoria nacional dirigida a artistas emergentes que buscan una oportunidad real de proyección.

La iniciativa permitirá a cantantes y proyectos independientes formar parte del cartel oficial de la edición 2026, programada para marzo, y compartir escenario con figuras consolidadas del género.

LA CURA FEST 2026

La Cura Fest es un festival musical impulsado por Carín León que se realiza en Hermosillo, Sonora, y que para su edición 2026 se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de marzo en Expogan Hermosillo con artistas invitados.

El evento se ha posicionado como un punto de encuentro entre distintas generaciones y estilos musicales, con especial énfasis en el country y sus fusiones.

La relevancia de esta convocatoria radica en que los artistas seleccionados no solo se integrarán al cartel oficial, sino que también tendrán acceso a procesos profesionales de producción musical, algo poco común en convocatorias abiertas para nuevos talentos.

LA CURA FEST ABRE CONVOCATORIA PARA NUEVOS TALENTOS

De acuerdo con la información publicada por la organización del festival, la búsqueda está enfocada en proyectos musicales que se desarrollen dentro de los siguientes géneros:

  • Country
  • Americana
  • Folk-country
  • Country pop

Las canciones deben ser 100 por ciento originales y la convocatoria está dirigida exclusivamente a artistas independientes, ya sea solistas o bandas.

ASÍ PUEDES PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA

Antes de iniciar el registro, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad
  • Residir en México
  • Ser artista independiente
  • Presentar una canción original
  • Participar como solista o banda

Estos criterios buscan garantizar que los proyectos seleccionados cumplan con las condiciones legales y artísticas establecidas por el festival.

El proceso de inscripción se realiza completamente en línea y consta de los siguientes pasos:

  • Ingresar al sitio oficial del festival: www.lacurafest.com
  • Grabar un video interpretando una canción de autoría propia
  • Completar el perfil de artista solicitado en la plataforma
  • Aceptar las bases y términos de la convocatoria
  • Subir el video antes de la fecha límite

La convocatoria estará abierta hasta el 13 de febrero de 2026 a las 11:59 pm, hora del centro de México.

PREMIO DE LOS ARTISTAS SELECCIONADOS

El jurado de La Cura Fest seleccionará a los tres mejores proyectos participantes. Los resultados se darán a conocer el lunes 23 de febrero de 2026 a través de las historias oficiales de Instagram del festival.

Los premios están enfocados tanto en la experiencia en vivo como en el desarrollo artístico de los ganadores:

PRIMER LUGAR

  • Producción profesional de un EP con cinco canciones
  • Acompañamiento creativo
  • Presentación en La Cura Fest durante dos días

SEGUNDO LUGAR

  • Producción profesional de tres canciones
  • Presentación en La Cura Fest durante un día

TERCER LUGAR

  • Presentación en La Cura Fest durante un día

Con esta convocatoria, La Cura Fest reafirma su apuesta por el talento emergente y por la consolidación del country en español como un movimiento en crecimiento dentro de la escena musical mexicana.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

