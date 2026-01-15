La Cura Fest 2026: Carín León presenta el lineup oficial; estos son los artistas confirmados

El 2026 arrancará con una auténtica fiesta musical en Sonora. A través de sus redes sociales, Carín León reveló oficialmente el cartel de La Cura Fest 2026.

Este festival se llevará a cabo los próximos días 14 y 15 de marzo en la Expogan de Hermosillo, marcando un antes y un después en la historia de los eventos musicales en la capital sonorense.

Con un mensaje directo y muy al estilo del cantante: "Razita Ahora sí. Line up oficial de La Cura Fest... ¡Qué chingón se pondrá este 14 y 15 de marzo en la Expogan Hermosillo Sonora!", Carín León confirmó que el festival contará con una mezcla poderosa de artistas nacionales e internacionales que cruzan géneros, idiomas y generaciones.

El lineup oficial está encabezado por Alejandro Sanz y Carín León, dos de los nombres más fuertes de la música en español a nivel global, acompañados por una selección de artistas que garantizan un fin de semana diverso y explosivo.

ARTISTAS POR DÍA

Sábado 14 de marzo de 2026

Alejandro Sanz

Carín León

Jelly Roll

Kany García

Kevin Kaarl

Midland

Y más artistas por anunciar

Domingo 15 de marzo de 2026

Alejandro Sanz

Carín León

Grupo Frontera

Kany García

Kevin Kaarl

Midland

Y más artistas por anunciar

La inclusión de Jelly Roll, figura del country-rap estadounidense, y Midland, una de las bandas más importantes del country moderno, le da al festival un giro internacional que lo coloca muy por encima del típico cartel regional.

A esto se suma el pop latino de Kany García, la sensibilidad folk de Kevin Kaarl, el poder viral de Grupo Frontera y, por supuesto, el regional mexicano que domina Carín León.

HERMOSILLO, SEDE DE UN FESTIVAL DE PRIMER NIVEL

La Expogan de Hermosillo será el escenario de este evento que se realizará en formato de dos días, con producción de festival, múltiples escenarios y una logística pensada para recibir a miles de asistentes no solo de Sonora, sino de todo el país y el sur de Estados Unidos.

Que Hermosillo sea la sede no es casualidad. Carín León ha sido uno de los grandes embajadores culturales de Sonora en el mundo, y con La Cura Fest está colocando a su ciudad en el mapa de los grandes festivales nacionales, al nivel de los eventos que se realizan en CDMX, Guadalajara o Monterrey.

UN PROYECTO QUE VA MÁS ALLÁ DE UN CONCIERTO

La Cura Fest no es solo una serie de shows, sino una apuesta estratégica para posicionar a Sonora como un polo de turismo musical. La llegada de artistas de talla internacional implica ocupación hotelera, derrama económica, visibilidad mediática y un impacto directo en la vida cultural de la región.

Además, el festival aún no ha revelado a todos sus invitados, lo que mantiene altas las expectativas entre los fans. Los boletos, disponibles desde diciembre a través de Superboletos, ya han generado una fuerte demanda, confirmando que este evento será uno de los más importantes del primer semestre de 2026 en el noroeste del país.