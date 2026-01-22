  • 24° C
Farándula

Harry Styles confirma su regreso a México con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros

El cantante británico confirmó su regreso a los escenarios con una nueva gira mundial en la que incluye fechas para México

Ene. 22, 2026
Harry Styles, uno de los artistas más influyentes y populares de la música internacional, confirmó oficialmente su regreso a la Ciudad de México como parte de su nueva gira mundial Together Together Tour 2026.

El anuncio provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde el entusiasmo de los fans se hizo evidente a las pocas horas de revelarse las fechas y el recinto que albergará los esperados conciertos.

HARRY STYLES CONFIRMA SU REGRESO A MÉXICO

El cantante británico se presentará en el emblemático Estadio GNP Seguros, uno de los escenarios más importantes del país para espectáculos de gran formato, consolidando a México como una parada clave dentro de su gira internacional.

La noticia fue acompañada por un póster oficial que rápidamente se viralizó, confirmando no solo las fechas, sino también una invitada especial de alto nivel.

DOS CONCIERTOS EN EL ESTADIO GNP SEGUROS

Harry Styles ofrecerá dos conciertos consecutivos en la capital del país:

  • Miércoles 31 de julio de 2026
  • Jueves 1 de agosto de 2026

Ambas presentaciones prometen un espectáculo de gran producción, en el que el intérprete de As It Was y Watermelon Sugar repasará sus mayores éxitos, además de incluir material de su nueva etapa musical.

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la participación de Jorja Smith como invitada especial. La cantante británica, reconocida mundialmente por su propuesta de soul y R&B contemporáneo, se sumará a ambas fechas, elevando aún más las expectativas del evento y ofreciendo una experiencia musical más completa para los asistentes.

NUEVO ÁLBUM EN CAMINO

El regreso de Harry Styles a los escenarios coincide con una nueva etapa en su carrera discográfica. El artista lanzará el próximo 6 de marzo su cuarto álbum de estudio en solitario, titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally., bajo el sello Columbia Records.

El disco, compuesto por 12 canciones y nuevamente producido por Kid Harpoon, promete una dirección artística ambiciosa y nuevos sonidos, generando gran expectativa tras el éxito mundial de Harry’s House (2022), álbum que lo consolidó como una de las figuras más relevantes del pop actual.

VENTA DE BOLETOS

Los boletos para los conciertos en la Ciudad de México estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del inmueble.

De acuerdo con la información oficial:

  • Preventa Banamex: 28 de enero
  • Venta general: 29 de enero

Las autoridades recomiendan a los fans mantenerse atentos a los canales oficiales de Ocesa y del propio artista, así como evitar la compra de entradas en sitios no autorizados para prevenir fraudes.

Con estas dos fechas, Harry Styles reafirma la fuerte conexión que mantiene con el público mexicano y promete un regreso inolvidable, marcado por nueva música, una producción de primer nivel y la energía que lo ha convertido en uno de los artistas más ovacionados de la última década.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

