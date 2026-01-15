Harry Styles regresa tras cuatro años con "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", su nuevo álbum de estudio

Después de cuatro años de ausencia discográfica, Harry Styles confirmó oficialmente su regreso a la música con el anuncio de su cuarto álbum de estudio, un lanzamiento que ha desatado la euforia entre millones de seguidores alrededor del mundo, especialmente en México.

El cantante británico, exintegrante de One Direction, reveló que su nuevo material llevará por título Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

HARRY STYLES ANUNCIA SU PRIMER ÁLBUM EN CUATRO AÑOS

El anuncio llegó este 15 de enero a través de una publicación clave en su cuenta oficial de Instagram, donde Styles compartió únicamente el nombre del álbum, un mensaje que bastó para confirmar semanas de rumores y teorías alimentadas por una estrategia promocional cargada de misterio.

El próximo álbum titulado ´Kiss All the Time. Disco, Occasionally´ verá la luz el próximo 6 de marzo, marcando así una nueva etapa en su carrera artística.

Con ello, el artista puso fin al prolongado silencio que mantuvo tras el cierre de su exitosa gira Love On Tour, que concluyó en 2022.

Este nuevo proyecto llega después de Harry´s House (2022), el aclamado disco de synth pop que no solo consolidó su identidad como solista, sino que además le valió el Grammy a Álbum del Año en 2023.

´KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY´

Junto con el anuncio, Harry Styles compartió la portada oficial de Kiss All the Time. Disco, Occasionally, en la que aparece vestido con camiseta y jeans, de pie durante la noche bajo una brillante bola de disco instalada al aire libre. La imagen, de estética sobria pero sugerente, ha sido interpretada por sus seguidores como una pista del tono introspectivo y experimental que podría marcar esta nueva producción.

De acuerdo con un comunicado oficial, el álbum contará con 12 canciones y tendrá como productor ejecutivo a Kid Harpoon, colaborador cercano de Styles desde el inicio de su carrera como solista y presente en todos sus discos desde su debut en 2017. El material ya se encuentra disponible en preventa.

Este lanzamiento también tiene un peso emocional significativo, pues se trata del primer proyecto de Harry Styles tras la muerte de su excompañero de One Direction, Liam Payne, quien falleció en 2024 luego de caer de un balcón de hotel en Argentina, un hecho que conmocionó a la industria musical y a los fans de la banda.

¿HABRÁ GIRA?

La confirmación del álbum llegó cuando Harry Styles publicó el mensaje definitivo: "Kiss All The Time. Disco, Occasionally. March 6th.". Aunque por ahora no se han anunciado fechas de conciertos, el entusiasmo entre sus seguidores mexicanos es evidente, especialmente considerando que su última visita al país ocurrió en noviembre de 2022, cuando ofreció dos presentaciones en el entonces Foro Sol.

Por ahora, el anuncio del nuevo disco ha sido suficiente para encender la conversación global y colocar nuevamente a Harry Styles en el centro de la escena musical.

La cuenta regresiva ya comenzó y, mientras se acerca el 6 de marzo, sus fans permanecen atentos ante la posibilidad de que este esperado regreso también incluya una nueva gira con parada en México.