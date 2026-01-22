BTS en México: Ocesa publica los precios de los boletos para los conciertos en el Estadio GNP Seguros

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La espera terminó y ahora sí Ticketmaster y OCESA publicaron de manera oficial los precios de los boletos para los esperados conciertos de BTS en la Ciudad de México, uno de los regresos más anticipados por la comunidad ARMY tras casi una década sin presentaciones del grupo completo en el país.

BTS se presentará en la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

La preventa ARMY Membership se realizará el viernes 23 de enero, mientras que la venta general comenzará el sábado 24 de enero a partir de las 9:00 horas, exclusivamente en línea a través de Ticketmaster. Cada persona podrá adquirir hasta cuatro boletos por concierto.

ARMY VS. OCESA Y TICKETMASTER

Durante semanas, fans, promotores y autoridades siguieron de cerca cada anuncio relacionado con la gira mundial de BTS.

La exigencia principal de ARMY fue clara desde el inicio, pidiendo transparencia total. En redes sociales, miles de seguidores pidieron conocer con anticipación los costos y el mapa de zonas para evitar sorpresas al momento de la preventa.

Incluso la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a las boleteras a cumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor y garantizar información veraz.

PRECIOS OFICIALES PARA LOS CONCIERTOS DE BTS EN MÉXICO

Los boletos para BTS WORLD TOUR ´ARIRANG´ EN LA CIUDAD DE MÉXICO han sido fijados por la gira en los siguientes rangos de precio: $1,767 MXN, $2,840 MXN, $4,476 MXN, $4,948 MXN, $8,010 MXN, $8,482 MXN, $8,953 MXN y $13,330 MXN (con cargos incluidos), más un de $50 MXN por... pic.twitter.com/zkF762vKsA — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) January 22, 2026

Ante esta presión, OCESA confirmó este jueves la lista oficial de precios para los conciertos en la CDMX. Los boletos, con cargos incluidos, quedaron de la siguiente manera:

Naranja C - 1,767 pesos

- 1,767 pesos Discapacidad - 2,840 pesos

- 2,840 pesos Secciones 101 a 108 - 4,476 pesos

- 4,476 pesos Naranja B - 4,948 pesos

- 4,948 pesos Naranja A - 8,010 pesos

- 8,010 pesos Zona Verde - 8,482 pesos

- 8,482 pesos Platino B - 8,953 pesos

- 8,953 pesos Platino A - 13,330 pesos

Además, Ticketmaster aplicará un cargo adicional de 50 pesos por procesamiento de orden al finalizar la compra.

Para quienes buscan una experiencia exclusiva, OCESA informó que el paquete VIP tendrá un costo de 17,782 pesos.

Este acceso incluye boleto premium reservado, entrada anticipada al recinto, acceso al ensayo previo al show, artículo exclusivo de regalo VIP, credencial y cordón conmemorativo, así como oportunidad de comprar mercancía oficial antes del concierto y atención personalizada durante el evento.

La promotora aclaró que los precios no cambiarán durante la preventa ni en la venta general.

PUBLICACIÓN DE OCESA GENERA CONFUSIÓN ENTRE ARMY

A las 9:00 horas de este 22 de enero, la cuenta de OCESA K-pop publicó los precios oficiales, pero el post fue eliminado minutos después.

Cerca de las 9:40 horas, la información fue publicada nuevamente, manteniendo los mismos costos y modificando únicamente la descripción de "niveles de precio" a "rangos de precio".

Finalmente, Ticketmaster reveló el mapa oficial del recinto, que confirma un escenario circular de 360 grados, similar al utilizado en Corea del Sur y Japón. No habrá zonas generales de pie, por lo que todos los accesos serán con asientos asignados.

Con los precios ya sobre la mesa, la cuenta regresiva está oficialmente en marcha. Para la ARMY mexicana, el reto ahora no es saber cuánto cuestan los boletos, sino lograr conseguirlos antes de que se agoten en minutos.