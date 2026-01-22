Taylor Swift pone en pausa su boda con Travis Kelce; esta sería la razón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La historia de amor entre Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce, que desde su inicio ha captado la atención de millones de seguidores en todo el mundo, atraviesa un momento de pausa que ha generado sorpresa y múltiples reacciones entre los fanáticos de la cantante.

Luego de que en agosto de 2025 la pareja confirmara su compromiso y comenzara a aparecer junta en alfombras rojas, eventos deportivos y premiaciones, nuevos reportes indican que los planes de boda han sido temporalmente detenidos.

TAYLOR SWIFT PONE EN PAUSA SU BODA CON TRAVIS KELCE

De acuerdo con información publicada por el medio estadounidense Page Six, fuentes cercanas a la intérprete señalaron que Swift y Kelce están enfrentando una etapa difícil tras la eliminación del equipo de Kansas City Chiefs de los playoffs el pasado 4 de enero, situación que habría dejado al jugador "un poco derrotado".

Incluso, se menciona que Kelce estaría considerando seriamente el retiro de la NFL, lo que ha impactado en su estado de ánimo y en la dinámica de la pareja.

Ante este panorama, Taylor Swift habría tomado la decisión de aplazar los planes matrimoniales para priorizar el bienestar mental de su prometido. Según las fuentes, la cantante no quiere presionarlo con la organización de la boda mientras él define su futuro profesional, por lo que ha optado por enfocarse en acompañarlo y brindarle apoyo emocional.

Cabe recordar que la pareja anunció su compromiso a través de una publicación conjunta en Instagram, la cual generó miles de reacciones entre sus seguidores. Posteriormente, Travis Kelce compartió detalles del emotivo momento en una entrevista con Fox, donde confesó que ambos lloraron de la emoción y que incluso sus manos sudaban. En esa charla, el jugador aseguró que Taylor Swift transformó su vida de manera positiva.

"Ella ha traído una emoción y una alegría por la vida que me han convertido en un mejor hombre, una mejor persona, y me han hecho sentir más cómodo conmigo mismo", expresó Kelce, destacando su deseo de pasar el resto de su vida junto a la cantante.

Hasta el momento, la pareja no ha anunciado una nueva fecha para el matrimonio. Sin embargo, allegados a la artista aseguran que Swift se encuentra tranquila y en paz, consciente de que este es un momento clave para Kelce y dispuesta a esperar a que él tome una decisión definitiva sobre su carrera.