¿Quién es Cruz Contreras, el mexicano que trabajó en K-pop Demon Hunters, nominada a los premios Oscar 2026?

Detrás del éxito internacional de K-pop Demon Hunters (Las Guerreras K-Pop) hay talento mexicano. Uno de los nombres que hoy acapara reflectores es el animador mexicano Cruz Contreras.

Cruz Contreras formó parte del equipo creativo de esta cinta animada que acaba de recibir dos nominaciones al Oscar 2026: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

El anuncio de la Academia no solo colocó a la película entre las favoritas de la temporada, también puso en primer plano a Contreras, quien se suma a la lista de mexicanos que brillan en Hollywood junto a figuras como Guillermo del Toro.

¿QUIÉN ES CRUZ CONTRERAS?

Cruz Contreras Mastache, originario de Iguala, Guerrero, es senior character FX Artist en Sony Pictures, especialista en simulación de ropa, cabello y efectos de personaje.

El animador mexicano nació el 3 de mayo de 1990, por lo que actualmente tiene 35 años y ha participado en producciones de alto nivel como:

Spider-Man: Into the Spider-Verse - Ganadora del Oscar en 2019

- Ganadora del Oscar en 2019 Across the Spider-Verse, Más Allá de la Luna - Nominada en 2020

- Nominada en 2020 Monstruo del mar - Nominada en 2023

- Nominada en 2023 Hotel Transilvania 4

En 2024 incluso impartió un curso presencial de "Simulación de ropa para principiantes" en SAE Institute México, confirmando su compromiso con la formación de nuevas generaciones.

PARTICIPACIÓN DE CRUZ CONTRERAS EN K-POP DEMON HUNTERS

En K-pop Demon Hunters, Contreras trabajó durante dos años dentro de un equipo de alrededor de 30 artistas encargados de los efectos de personaje.

De sus manos salieron detalles clave como la ropa de Rumi, los accesorios de Zoey y el cabello de Mira, protagonistas de una historia que mezcla acción, música y estética coreana con referencias claras al anime clásico, como Sailor Moon.

El proyecto tuvo además un significado personal. Fan declarado de Blackpink, Twice y BTS, Cruz ya tenía afinidad con la cultura coreana, pero esta experiencia lo llevó aún más lejos.

La curiosidad por los carteles en hangul que aparecían en pantalla lo impulsó a aprender a leer coreano "en diez minutos", según cuenta entre risas, y posteriormente a viajar para conocer esos paisajes en persona.

Durante su estancia en Vancouver atravesó momentos difíciles, pero el trabajo en esta cinta lo ayudó a reencontrarse con el sentido de su vocación.

Hoy, dice, se siente orgulloso de vivir de lo que estudió y de inspirar a jóvenes interesados en la animación, incluido su propio sobrino.

Con dos nominaciones al Oscar y un éxito mundial entre manos, K-pop Demon Hunters no solo celebra al K-pop: también confirma que el talento mexicano sigue dejando huella en la industria global. Y Cruz Contreras, sin poses ni discursos largos, ya es parte de esa historia.