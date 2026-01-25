Cambia monto de apoyo para autodeportación

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Baja monto que ofrece Estados Unidos a los migrantes que opten por la autodeportación a través del programa "CBP Home", pasando de tres mil dólares en el mes de diciembre a 2 mil 600 dólares en este primer mes de año, informó el Consulado de Estados Unidos en Hermosillo.

Cabe mencionar que el programa inició el año pasado ofreciendo mil dólares para quienes se inscribieran, posteriormente pasó al otorgamiento de un apoyo total de 3 mil dólares y actualmente se ha anunciado que el monto ha cambiado haciendo hincapié en que esta oferta estará disponible por un tiempo limitado.

El consulado, detalló que además de los dos mil 600 dólares, también se incluye el vuelo de regreso, y el perdón de las multas, así como obtener la condonación de las sanciones civiles por no salir de Estados Unidos.

El costo actual de una sola deportación forzosa es de 18 mil 245 dólares, mientras que a través de la aplicación CBP Home es de cinco mil 100 dólares, lo que le ahorrará a Estados Unidos más de 13 mil dólares por cada inmigrante que decide salir del país por voluntad propia registrándose en este programa que ya cuenta con casi cien mil usuarios de su aplicación.

Por otra parte, aunque se ha hecho el anuncio de que será por tiempo limitado, hasta el momento Estados Unidos no ha informado cuál será la fecha final o tentativa para concluir con este ofrecimiento, y si la dinámica o monto estará cambiando cada mes, como se ha venido presentando de noviembre del año pasado a la fecha.

Las medidas que actualmente se encuentra promoviendo el Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, son parte de la celebración del primer año de gobierno del presidente Donald Trump.