Paso a desnivel Colosio–Solidaridad: Así opera la obra que transforma la movilidad en Hermosillo

El nuevo paso a desnivel en el cruce de los bulevares Colosio y Solidaridad ya está en funcionamiento y se ha convertido en una de las obras viales más relevantes de Hermosillo. Por este punto circulan diariamente alrededor de 74 mil vehículos, por lo que el proyecto fue diseñado para reducir hasta en un 70 por ciento los tiempos de espera y mejorar de forma significativa el flujo vehicular.

Más allá del concreto, se trata de una intervención integral que combina tecnología, planeación urbana y soluciones hidráulicas pensadas para el largo plazo.

UN FLUJO CONTINUO EN UNA DE LAS ZONAS MÁS TRANSITADAS

Uno de los principales cambios para los automovilistas es la eliminación de las largas filas y las múltiples luces rojas en horas pico. Gracias a la sincronización de los semáforos a una velocidad constante de 50 kilómetros por hora, el tránsito ahora es continuo a lo largo de 970 metros lineales de concreto hidráulico, que van desde la calle Real del Arco hasta los cruces principales.

Este ajuste permite que los conductores atraviesen la zona sin detenerse repetidamente, lo que no solo ahorra tiempo, sino que reduce el estrés vial y el consumo de combustible.

EL SISTEMA PLUVIAL, LA PIEZA CLAVE DEL PROYECTO

Uno de los mayores retos del

era

, especialmente en un área deprimida. Para resolverlo, se instaló un

antes de llegar al llamado "lomo de elefante", en Real del Arco.

Ahí se colocaron parrillas de captación conectadas a 200 metros lineales de tubería, ubicadas a 10 metros de profundidad. Este sistema es capaz de soportar hasta 180 milímetros de lluvia, una cifra superior al récord histórico de la ciudad, que es de 153 milímetros.

Del total del agua captada, el 80 por ciento se infiltra directamente al acuífero y el 20 por ciento restante se almacena en un colector, que posteriormente es utilizado por servicios públicos para el riego de parques mediante pipas.

DIMENSIONES DEL PASO DEPRIMIDO

El área deprimida del

tiene una profundidad de 4.5 metros y un ancho de 8 metros. En el sentido oriente a poniente mide 190 metros, mientras que de poniente a oriente alcanza los 120 metros. Estas dimensiones permiten un

y constante, incluso en condiciones climáticas adversas.

INFRAESTRUCTURA MODERNA Y SIN CABLES A LA VISTA

Como parte de la modernización del cruce, se retiraron del paisaje urbano los cables aéreos. En total, se reubicaron 28 mil metros lineales de cableado eléctrico y de internet al subsuelo, lo que mejora la imagen urbana y reduce riesgos durante tormentas.

La iluminación también fue reforzada con la instalación de 110 luminarias LED: 70 en postes exteriores y 40 al interior del túnel, garantizando visibilidad y seguridad durante todo el día.

El proyecto no se limitó a la movilidad vehicular. Incluye 3 mil metros de ciclocarriles, de los cuales mil son confinados, así como 3 mil metros de banquetas nuevas para peatones. Esto busca fomentar una movilidad más segura y equilibrada para ciclistas y transeúntes.

En cuanto al entorno, se plantaron 3 mil ejemplares de 38 especies nativas, entre ellas palo fierro, palo blanco, torote, cactus y agaves. Todas las áreas verdes cuentan con sistema de riego por goteo, lo que optimiza el uso del agua.

TIEMPO RÉCORD Y MÁS INFRAESTRUCTURA PARA LA CIUDAD

La construcción del

inició el 2 de enero de 2025 y concluyó

, un hecho poco común en obras de esta magnitud. Con esta infraestructura,

alcanza un total de

, consolidando una red vial más eficiente para una ciudad en constante crecimiento.

El nuevo cruce de Colosio y Solidaridad no solo agiliza el tráfico, sino que marca un nuevo estándar en obras urbanas integrales para la capital sonorense.