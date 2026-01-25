Lluvias del Frente Frío #31 dejan a Navojoa atrapada entre baches

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Además de bajas temperaturas, la llegada del frente frío #31 dejó para Navojoa calles en mal estado, asociado a las lluvias que se registraron durante este fin de semana y que terminaron por impactar algunas zonas.

Según vecinos de Navojoa, la situación se presentó en las vialidades donde aún no se implementaba el programa de bacheo emergente, y en el que los baches habían sido rellenados con tierra.

Sin embargo, las lluvias que se presentaron y que superaron los 40 milímetros en Navojoa, provocaron que los baches nuevamente aparecieran, en algunos casos, más pronunciados, dejando incluso automóviles que quedaron atascados sobre algunas vialidades.

"Las lluvias volvieron a evidenciar que se ocupa atención efectiva en las calles, el agua se llevó todo el relleno que tenían algunos baches y además empeoró su condición", explicaron.

Durante el fin de semana, incluso una unidad del transporte urbano terminó por quedar atascada sobre una zanja abierta a causa de una obra inconclusa, en combinación con el mal estado de la vialidad.

Ante estos hechos, fue la población navojoenses quien extendió el llamado a las autoridades para atender rápidamente la situación, al haber calles que son muy concurridas, pero que se encuentran en pésimas condiciones.

Cabe destacar que el Ayuntamiento Municipal de Navojoa mantiene vigente el programa de bacheo a través de la reparación con concreto hidráulico, sin embargo, este programa no ha llegado a todas las colonias.