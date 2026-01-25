Narconon Jóvenes proyecta ampliar capacidad

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Como un proyecto a corto y mediano plazo, el centro Narconon para jóvenes en Navojoa, contempla el aumentar su capacidad de atención para hacer frente a la alta demanda que se tiene en menores que necesitan un programa de rehabilitación.

Nora Gil, directora de Narconon Jóvenes, explicó que por parte de DIF Navojoa y la presidenta Luz Argel Gaxiola, se contempla el poder expandir la atención e incluso analizar el buscar otro inmueble donde se pueda brindar atención, al reconocer el grave problema en el tema de adicciones que se tiene en el municipio y la necesidad de apoyar.

"La presidenta de DIF está muy entusiasmada con lo que se ha generado gracias a este programa, por lo que ya se analiza un proyecto en el que se pueda seguir creciendo, que podamos aumentar la capacidad y ayudar a más jóvenes", describió.

Actualmente, el centro se encuentra saturado ante la alta demanda que se ha generado durante los primeros meses de haber entrado en funciones, al contar con once menores que reciben atención, pero con una lista de espera considerable.

De acuerdo con la directiva, actualmente se están detectando casos de consumo desde los 12 años de edad, una situación que calificó como alarmante y que obliga a la sociedad y a las autoridades a fortalecer los programas de prevención, orientación familiar y atención temprana.

El Centro Narconon Jóvenes Navojoa fue inaugurado en octubre de 2025 y es el primer Centro Narconon de este tipo en el mundo, dedicado exclusivamente a la rehabilitación integral de adolescentes con problemas de adicciones.

"Diariamente recibimos madres y padres de familia solicitando información, la intención de que sus hijos se incorporen al programa, por eso es que se contempla que el proyecto crezca y aumente su capacidad de atención, un tema que analiza DIF y que daremos a conocer en su momento", enfatizó.

El proyecto inicial de Narconon Jóvenes fue para recibir 10 menores, pero actualmente cuenta con once.