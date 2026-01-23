Muere Francis Buchholz, bajista histórico de Scorpions, a los 71 años tras luchar contra el cáncer

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Francis Buchholz, bajista histórico de la banda alemana Scorpions y figura clave en su etapa más exitosa, falleció a los 71 años tras una batalla privada contra el cáncer, informó su familia a través de redes sociales.

El músico murió el jueves, "en paz y rodeado de amor", según el emotivo mensaje con el que sus seres queridos confirmaron la noticia.

MUERE FRANCIS BUCHHOLZ, BAJISTA HISTÓRICO DE SCORPIONS

En el comunicado, la familia de Buchholz agradeció las innumerables muestras de cariño por parte de los fans de todo el mundo, así como el apoyo constante que el músico recibió a lo largo de su trayectoria. La noticia generó una oleada de reacciones entre seguidores del rock clásico y músicos que reconocen su aporte fundamental al sonido de Scorpions durante casi dos décadas.

La propia banda alemana también expresó su pesar mediante un mensaje publicado en sus plataformas oficiales, acompañado de una fotografía del bajista:

"Queridos fans: Acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento de nuestro viejo amigo y bajista, Francis Buchholz. Su legado con la banda perdurará por siempre, y siempre recordaremos los buenos momentos que compartimos juntos. Nuestro más sentido pésame a Hella, su familia y amigos. Descanse en paz, Francis".

Francis Buchholz

El mensaje fue firmado por Klaus Meine, Rudolf Schenker y Matthias Jabs, integrantes históricos del grupo, quienes destacaron la huella imborrable que Buchholz dejó en la historia de la banda.

Francis Buchholz fue parte de Scorpions entre 1973 y 1992, periodo considerado la etapa dorada del grupo, en la que alcanzaron fama mundial y consolidaron su estatus como una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos.

¿QUIÉN FUE FRANCIS BUCHHOLZ?

Francis Buchholz nació en Hannover, Alemania, en 1954. Desde joven mostró interés por la música, aunque inicialmente combinó su pasión por el rock con estudios de ingeniería. Tras integrarse a diversas bandas locales, decidió dedicarse por completo a la música.

En la década de los 70 formó parte de Dawn Road, agrupación integrada por Uli Jon Roth, Jürgen Rosenthal y Achim Kirschning, proyecto que más tarde se fusionaría con Scorpions en 1973, junto a Klaus Meine y Rudolf Schenker. Su debut oficial con la banda fue en el álbum Fly to the Rainbow (1974).

Durante casi 20 años, Buchholz aportó un bajo melódico, sólido y preciso, convirtiéndose en un pilar del sonido clásico de Scorpions. Participó en discos fundamentales como Lovedrive (1979), Love at First Sting (1984) y Crazy World (1990), producciones que incluyen himnos del rock como "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You" y "Wind of Change".

El músico dejó la banda en 1992, debido a motivos familiares y desacuerdos con la gestión del grupo. Años más tarde, regresó a los escenarios al integrarse a Temple of Rock, proyecto liderado por Michael Schenker, con quien tocó el bajo durante la gira de 2012.

Con su fallecimiento, el rock pierde a una de sus figuras más discretas pero fundamentales. Francis Buchholz deja un legado musical que seguirá sonando en escenarios y generaciones de fans alrededor del mundo.