Fan de BTS le pide 20 mil pesos a Wendy Guevara para asistir al concierto en la CDMX

La influencer y conductora Wendy Guevara se convirtió en tendencia tras leer en una transmisión en vivo la petición de un fan de BTS, quien le solicitó 20 mil pesos para poder comprar boletos de los conciertos que la banda surcoreana ofrecerá en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

LA REACCIÓN DE WENDY GUEVARA EN VIVO

Durante el en vivo, Wendy leyó el mensaje del seguidor y mostró su sorpresa ante el monto solicitado, comentando que los precios le parecían elevados. La situación se volvió más curiosa cuando un miembro de su equipo le proporcionó información incorrecta, asegurando que los boletos más económicos costarían alrededor de 25 mil pesos, cifra que luego se confirmó como errónea.

En tono de broma, Wendy comparó a los integrantes de BTS con las cantantes de BLACKPINK, sugiriendo que podrían intercambiar identidades para cubrir más fechas. El momento se volvió viral, generando memes, comentarios y debates en redes sociales sobre el costo real de los conciertos.

CONFUSIÓN DE PRECIOS Y ACLARACIÓN OFICIAL

Horas después, la promotora Ocesa publicó la lista oficial de precios para los conciertos programados los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en la Ciudad de México. Los costos incluyen cargos por servicio y son los siguientes:

Boletos generales:

Desde 1,767 pesos

Otras zonas: 2,840, 4,476, 8,010 y hasta 8,953 pesos

Paquetes VIP:

Platinum: 13,330 pesos

Experiencia VIP: 17,782 pesos

Estos montos desmintieron la información que circuló durante la transmisión en vivo de Wendy.

FECHAS DE PREVENTA Y VENTA GENERAL

Para quienes planean asistir, es importante seguir el calendario oficial de Ticketmaster:

Preventa ARMY Membership : viernes 23 de enero de 2026, exclusiva para miembros registrados

: viernes 23 de enero de 2026, exclusiva para miembros registrados Venta general: sábado 24 de enero de 2026 a partir de las 9:00 de la mañana

La promotora recordó que es indispensable haber vinculado previamente la cuenta de Weverse con la de Ticketmaster para poder participar en la preventa ARMY Membership.

IMPACTO EN REDES SOCIALES

El momento viral con Wendy Guevara no solo generó entretenimiento, sino también debate sobre los precios de los boletos, la preventa, los paquetes VIP y la logística oficial de la gira "ARIRANG". Usuarios compartieron el video y discutieron los costos, lo que convirtió a la influencer y a la situación en uno de los temas más comentados del día.