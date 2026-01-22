VIDEO | Así fue el momento exacto del secuestro de Nicholette

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La creadora mexicana de contenido Nicole Pardo, conocida como "La Nicholette" o "La Muchacha del Salado", fue secuestrada la tarde del martes en Sinaloa, según reportaron medios locales este miércoles. El incidente quedó registrado por la cámara de seguridad de su camioneta Tesla Cybertruck color lila, que posteriormente fue encontrada abandonada en el lugar.

EL SECUESTRO CAPTADO EN VIDEO

En el video difundido ampliamente en redes sociales se puede observar a un joven con el rostro cubierto y armado con un rifle, impidiendo que la influencer suba a su vehículo. Mientras tanto, otro sujeto la obliga a ingresar a un sedán blanco, presuntamente un Toyota Corolla de modelo antiguo.

La grabación ha generado alarma entre sus seguidores y la comunidad local, ante la ausencia de información oficial sobre su paradero.

Operativo de búsqueda y ficha de localización

Tras la denuncia, elementos del Ejército mexicano y corporaciones policiales desplegaron un operativo para dar con la influencer. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa difundió una ficha oficial de búsqueda con el objetivo de localizar a Nicole Pardo.

QUIÉN ES "LA NICHOLETTE"

Nicole Pardo, de 25 años, es creadora de contenido con gran presencia en redes sociales: cuenta con más de 163.000 seguidores en Instagram y alrededor de 111.000 en TikTok, además de mantener actividad en Snapchat, Twitch, YouTube y OnlyFans. Su contenido incluye aspectos de su vida personal, negocios, compra de vehículos de lujo y participación en eventos sociales.

Aunque reside principalmente en Culiacán, también pasa temporadas en Phoenix, Arizona, donde operaba una tienda en línea de gorras con referencias al narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada. Su notoriedad creció con el corrido "La Muchacha del Salado", popularizado en 2023 por el Grupo Arriesgado, que acumula más de 23 millones de reproducciones en YouTube.

Levantan a ´La Nicholette´ (Nicole Pardo, 25) en Isla Musala, Culiacán. Armados en Corolla blanco. Abandonan CyberTruck lila.



— Más detalles en https://t.co/ARQgKMNMtx@Grok, ¿crimen selectivo o mensaje del narco? pic.twitter.com/j7lqrTFR0w — El Blog del Narco (@narcoblogger) January 21, 2026

CONTEXTO DE VIOLENCIA EN SINALOA

El secuestro de ´La Nicholette´ ocurre en un contexto de violencia creciente contra las mujeres en Sinaloa. Solo en enero se han reportado siete asesinatos de mujeres en la entidad, seis de ellos tipificados como feminicidios, según datos locales.

El hallazgo de la camioneta abandonada y la viralización del video han intensificado la vigilancia en la zona. Familiares, seguidores y colectivos exigen información y acciones inmediatas para localizar a la joven, mientras el estado sigue afectado por los constantes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.