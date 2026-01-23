Netflix transmitirá Supernova Génesis: el evento de boxeo espectáculo y música que llegará a la Arena CDMX en 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Netflix vuelve a colocar a México en el centro del entretenimiento global. La plataforma de streaming confirmó que será la encargada de transmitir Supernova Génesis, un evento que mezcla boxeo espectáculo, música en vivo y creadores de contenido, y que apunta a convertirse en uno de los shows digitales más ambiciosos del país en 2026.

El anuncio marca un nuevo logro tanto para Netflix como para la franquicia Supernova, que tras el éxito de su primera edición da un salto hacia un modelo más robusto, internacional y multiplataforma, con producción de alto nivel y alcance mundial.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ SUPERNOVA GENESIS?

Supernova Génesis se llevará a cabo el 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México. El evento podrá verse en vivo y sin costo adicional para los suscriptores de Netflix en más de 190 países, lo que representa una de las transmisiones de entretenimiento digital más amplias realizadas desde México.

Además de la señal en vivo, los combates estarán disponibles para revivirse posteriormente dentro del catálogo de la plataforma.

CARIN LEÓN, PRIMER ARTISTA CONFIRMADO DEL LINE-UP MUSICAL

Uno de los anuncios más destacados es la participación de Carin León, quien se convierte en el primer artista confirmado del cartel musical de Supernova Génesis.

El cantante, considerado uno de los máximos exponentes actuales del regional mexicano, será el encargado de encender el escenario con un show que refuerza el atractivo del evento más allá del ring.

CARTELERA CONFIRMADA DE SUPERNOVA GÉNESIS

La edición Génesis presenta una cartelera que reúne a influencers, actores y figuras del entretenimiento digital en combates que han generado gran expectativa en redes sociales:

Alana Flores vs Samadhi Zendejas

Mario Bautista vs Aaron Mercury

Lonche vs Willito

Lupita Villalobos vs Kim Shantal

ElAbraham vs Nando

Milica vs Ari Geli

CONDUCTORES, TRANSMISIÓN Y VENTA DE BOLETOS

Supernova Génesis contará con Juan Guarnizo como Main Host, acompañado por Juan Bertheau. La mesa de análisis estará integrada por Carlos "El Zar" Aguilar, así como Ricardo Pérez y Slobotzky, del popular podcast La Cotorrisa, reforzando el componente de entretenimiento y análisis en tiempo real.

La venta general de boletos iniciará el 22 de enero a través de superboletos.com, mientras que la transmisión en vivo será exclusiva de Netflix.

Con esta nueva edición, Supernova Génesis se perfila como uno de los eventos más importantes del entretenimiento híbrido en México y Latinoamérica, llevando el fenómeno del boxeo espectáculo y la cultura digital a una audiencia global de la mano de Netflix.