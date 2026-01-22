Supernova Génesis 2026 enciende el ring con títulos, rivalidades y duelos internacionales

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Supernova Génesis 2026 se alista para celebrar su segunda edición el próximo 26 de abril, con una cartelera que promete superar lo visto en su debut con más adrenalina, más rivalidades y campeonatos en juego que buscan consolidar este evento como uno de los espectáculos más llamativos del año.

Creadores de contenido, cantantes y figuras del espectáculo volverán a ponerse los guantes para saldar cuentas arriba del ring y construir su propio legado frente a miles de aficionados.

REGRESOS IMPORTANTES PARA DEFENDER CAMPEONATOS

La función marcará importantes regresos, entre ellos los de Milica, Mario Bautista y Alana Flores, quienes volverán al cuadrilátero para defender sus campeonatos y, de paso, responder a las críticas que los han acompañado desde su última aparición. Cada uno llegará con la presión de refrendar su dominio y demostrar que sus títulos no fueron producto de la casualidad.

En total, serán seis peleas cargadas de intensidad, con jabs, ganchos y uppers que buscarán marcar época. Además, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entregará cinturones especiales avalados por el organismo, piezas únicas que elevarán el valor simbólico de cada combate.

HOST OFICIALES

Uno de los nombres que finalmente no aparecerá como peleador es el de Juan Guarnizo. Aunque su imagen figuró en los carteles promocionales, el creador de contenido no subirá al ring.

Su participación será como host del evento, rol que compartirá con Berth Oh, despejando así las especulaciones que circularon en redes sociales durante semanas.

CARTELERA SUPERNOVA GÉNESIS 2026

MILICA VS ARI GELI, DUELO INTERNACIONAL PARA ABRIR LA NOCHE

El primer duelo de la noche se medirá entre Milica y Ari Geli en un choque internacional Argentina vs España, donde la experiencia se enfrentará a la novatez. La campeona buscará conquistar su tercer título ante la afición mexicana.

ABRAHAM VS NANDO

El segundo combate enfrentará a Abraham contra Nando, un duelo México vs Venezuela que nació en redes sociales y terminó por concretarse en el ring. Yolo era el rival inicial de Abraham, pero temas de estatura y peso obligaron a modificar el combate, lo que avivó aún más la rivalidad entre ambos bandos.

KIM SHANTAL VS LUPITA VILLALOBOS

El tercer enfrentamiento de la noche será protagonizado por Kim Shantal y Lupita Villalobos, un duelo de norteñas que promete resistencia, humor y un choque de personalidades.

MARIO BAUTISTA VS AARÓN MERCURY

Uno de los duelos más mediáticos será el que protagonicen Mario Bautista y Aarón Mercury. El cantante regresará al ring y lo hará con careta, aunque dejó abierta la posibilidad de quitársela si existe un acuerdo económico.

ALANA FLORES VS SAMADHI ZENDEJAS

La pelea estelar femenil será protagonizada por Alana Flores, quien defenderá su campeonato ante la actriz Samadhi Zendejas, en un duelo entre mexicanas que promete alto nivel boxístico.

LONCHE VS WILITO

La noche cerrará con el combate entre Lonche y Wilito, dos streamers que dejarán la amistad de lado durante nueve minutos para protagonizar una pelea marcada por la rivalidad.

Con una cartelera cargada de emociones, títulos avalados por el CMB y duelos que nacieron en redes sociales, Supernova Génesis 2026 se perfila como una función explosiva que promete dejar huella en el boxeo de entretenimiento en México.