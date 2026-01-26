Clima en Sonora hoy, 26 de enero: Frente frío mantiene temperaturas congelantes este lunes

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy, lunes 26 de enero de 2026, basado en el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos, en el que se advierte la persistencia de condiciones frías en gran parte del estado.

De acuerdo con el reporte, la masa de aire ártico asociada a un frente frío continuará generando un ambiente gélido a muy frío, con temperaturas que podrían oscilar entre los -10°C y 0°C en la región serrana, principalmente durante la madrugada y la noche en la primera mitad de la semana.

Asimismo, la presencia de la corriente en chorro subtropical favorecerá cielos parcialmente nublados, sin probabilidad de lluvias en Sonora durante los próximos siete días.

TEMPERATURAS SUBIRÁN A MITAD DE SEMANA

Protección Civil indicó que, hacia la segunda mitad de la semana, se prevé un incremento gradual en las temperaturas máximas, lo que propiciará tardes más cálidas, especialmente en las zonas centro y sur del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo, la temperatura mínima fue de 10°C, con una máxima estimada de 26°C, humedad relativa del 75% y vientos de hasta 60 km/h, bajo cielos mayormente nublados.

Ciudad Obregón registró una mínima de 11°C y se espera una máxima de 26°C, con humedad del 80%, vientos con rachas de 40 km/h y cielos nublados.

En Nogales, el termómetro descendió hasta los -2°C, con una máxima prevista de 16°C. Se esperan vientos de hasta 40 km/h y cielos parcialmente nublados.

Para San Luis Río Colorado, se reportó una mínima de 6°C y una máxima de 22°C, con humedad del 25% y rachas de viento de hasta 45 km/h.

En el sur, Navojoa amaneció con 10°C, alcanzando valores máximos cercanos a los 26°C, con cielos parcialmente nublados y vientos moderados.

Las condiciones más frías se registraron en Agua Prieta, donde la temperatura mínima fue de -3°C y la máxima no superará los 13°C. En esta zona existe un 10% de probabilidad de precipitación y rachas de viento de hasta 60 km/h.

Finalmente, en Guaymas, el termómetro marcó una mínima de 13°C y una máxima de 24°C, con cielos mayormente nublados y vientos fuertes.

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante las bajas temperaturas, especialmente en zonas serranas, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.