Mi gobierno será municipalista, dice Durazo

Se trabajará en conjunto con los alcaldes y legisladores, ya que el Gobierno será municipalista, dijo el gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, ante legisladores y presidentes municipales electos.

Esto luego de firmar la carta compromiso por la Cuarta Transformación, donde se establece gobernar con democracia donde el pueblo mande, además reducir la corrupción, la violencia de género, y contempla los mandatos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.