México accederá a la vacuna anticovid-19 de Pfizer

Respecto a la evolución de la crisis sanitaria en el estado, hubo 34 nuevos pacientes en trabajadores de la salud, 4 casos pediátricos y 3 en embarazadas

Por: Yamileth Hernández

El Gobierno de México firmó un convenio con la farmacéutica Pfizer para acceder a 34.4 millones de dosis de su vacuna anti Covid-19, aseguró Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud detalló que, aunque no hay una fecha exacta para que llegue la vacuna a la República y a la entidad Sonorense, por lo que los cuidados y programas para mitigar los contagios de Covid-19 siguen adelante.

"Para diciembre y para todo el País están convenidas 250 mil dosis y son para todo el país, las cuales serán primeramente para el personal de salud, que está en la primera línea de batalla, y aunque no se tiene fecha exacta, pero ya hiciste un esfuerzo durante nueve meses para no enfermarte.

"Te pido que no te confíes en estos días de diciembre, no vayas a las posadas y muchos menos, no las organices, que tu conciencia no cargue con enfermos y muertes, y si te dicen que no va a pasar nada, no hagas caso, se responsable y evita las posadas, deja para después las fiestas y las carnitas asadas", recalcó.

No habrá vacuna para los ciudadanos este año, agregó el funcionario estatal, es por ello que pidió no caer en comentarios contrarios, de que todos accederán ala vacuna antes del 2021.-

Indicó que apenas, tanto en México como en Sonora, se están preparando para recibir la vacuna y están en la labor de contar con los programas de logística y los refrigeradores especiales para almacenar la vacuna.

PANDEMIA EN SONORA

La Secretaría de Salud en Sonora confirmó 8 nuevas muertes a causa de Covid-19: 2 eran de Hermosillo y de Navojoa, y uno en Agua Prieta, Cajeme, Empalme y San Luis Río Colorado, para un global de 3 mil 447 fallecimientos.

También se informaron 439 nuevos positivos, de los cuales 268 son residentes de Hermosillo, 49 de Nogales, 45 de Cananea, 20 de Cajeme, 18 de Navojoa, 9 de Nacozari, 5 de Baviácora, 3 de Arizpe, Huatabampo, Agua Prieta y San Luis Río Colorado; 2 de Bacoachi, Santa Ana y Etchojoa, y uno en Sahuaripa, Álamos, Nácori Chico, Benito Juárez, Huépac, Guaymas y Empalme, para un total de 43 mil 838.

De los nuevos pacientes, 34 son en trabajadores de la salud de diversas instituciones médicas y además hubo 4 casos pediátricos y 3 en embarazadas, acumulándose 853 y 322, respectivamente.

Desde que se registró el primer caso en el estado, 37 mil 790 personas han vencido al coronavirus.