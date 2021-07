Mayos violan usos al nombrar regidor

Indígenas mayos solicitaron apoyo al presidente municipal electo de Huatabampo , Jesús Flores Mendoza, en el tema del regidor ético, quien no fue designado en base a usos y costumbres de la etnia.

Por ello, indicó Víctor Manuel Soto Álvarez, quien era candidato a edil indígena, presentaron una impugnación ante el instituto, porque no se respetó la estructura del gobierno tradicional, pero además no corresponde a las atribuciones de dicho órgano electoral.

"Somos cuatro aspirantes a regidor étnico, tres hombres y una mujer, y el día 28 del presente asistimos al IEE en Hermosillo, donde de manera súbita nos informaron que para Huatabampo tocaba una mujer en dicha representación, una irregularidad que nos dejó fuera de manera ventajosa por no ser el procedimiento correspondiente a nuestras tradiciones", sostuvo.

Por su parte, Flores Mendoza escuchó los planteamientos y dijo: "Vamos a esperar la resolución de la impugnación y tomaremos cartas en este asunto".



Mientras tanto, les aseguró que establecerá un Gobierno Municipal que trascienda, honesto, transparente, humano y respetuoso, inspirado en el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el próximo gobernador, Alfonso Durazo, con la premisa de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

"Los huatabampenses contarán con un alcalde amigo, sencillo, que dialogará, concertará y tomaremos decisiones juntos, daremos prioridad a las comunidades y a los marginados, quienes por años han estado rezagados", señaló.

Mencionó que sus dos ejes de acción serán establecidos por dos parámetros: la población y grado de pobreza y marginación.