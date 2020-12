Mayos abandonan las clases virtuales

La señora Martha Rosario García Buitimea, representante de las mujeres indígenas, pidió a la legisladora que sea gestora y las ayude, a fin de evitar que la deserción escolar continúe al alza.

"Muchos alumnos no cuentan con Internet en sus casas, ni con computadoras y celulares adecuados, y no hay dinero para resolver este problema porque no hay trabajo debido a la pandemia", señaló.

Soto Almada informó que actualmente los diputados analizan el presupuesto estatal del 2021, por lo que solicitará en la tribuna que rubros tan importantes como la educación tengan mayores recursos.

"Es fundamental que no se quede sin estudiar ningún niño o joven; hay que hacer el esfuerzo de llevar la educación hasta el último rincón de Sonora, es prioridad, porque de ello depende contar con más profesionistas y jóvenes preparados para el futuro, y de bien", agregó.

La diputada propuso gestionar un lugar especial, con cubículos separados, donde se cuente con computadoras para que los estudiantes puedan turnarse para hacer sus tareas o recibir su educación.

"Me llevo su clamor y sus demandas y vamos a luchar para que se haga justicia a los pueblos indígenas de la Región del Mayo, que han estado desatendidos, olvidados con un sinfín de rezagos, lamentablemente", afirmó.