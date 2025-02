Marchantas de Navojoa con baja afluencia de clientes

Pocos días son los positivos para las comerciantes que distribuyen verdura y especias en el Mercado Municipal, lo asocian a la temporada

Por: Edgar Coronado

Una baja afluencia de clientes y pocas ventas, es lo que han reportado marchantas que laboran al interior del Mercado Municipal de Navojoa, a causa de la baja movilidad característica del primer bimestre del año.

María del Carmen Gil, quien labora como marchanta, explicó que a excepción de los primeros días del mes, con el pago de las pensiones, el resto de los días se han mantenido ventas irregulares, sin embargo, consideró que es un panorama que se suele vivir a inicios de año.

Describió que además, el alto costo de algunos productos, ha limitado el que fluyan las ventas, ya que muchos compradores analizan los costos, sin embargo, dijo que factores como la sequía si han provocado que algunos alimentos presenten escasez y por lo tanto un valor más alto.

"Por ejemplo algunas calabazas, verdolagas, que no se están dando como en otros años por la falta de lluvia, no los están vendiendo muy caro y nosotros tenemos que aumentar el precio, aunque a muchos no los parece", explicó.

Dijo que la falta de trabajo en el campo, si ha propiciado un menor número de compradores en el Mercado de la ciudad, ya que en comparativa con años anteriores, se ha observado menos clientes.

Por su parte, otras comerciantes del mismo tipo que laboran al interior del Mercado, explicaron que han optado por modificar los horarios y los días de trabajo, acudiendo a vender tan solo los días buenos, para que no represente pérdidas.

"Los viernes y sábado a veces mejora, o cuando es quincena, pero de ahí en fuera no se genera tanta movilidad, por la fecha", argumentaron.