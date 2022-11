Marchan por el INE

Si bien, entre los participantes se dijo que no existía un vocero, los consultados coincidieron que se trató de una manifestación ciudadana contra lo que consideran, una reforma perjudicial para la vida democrática de México.

Las y los participantes exhibieron mantas con las leyendas: "INE=Democracia", "#YOSOYINE" Y "El INE no se toca".

Señalaron que el cambio que se pretende en el INE, por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), sería una regresión a los tiempos en que desde la Secretaría de Gobernación el presidente era quien decidía las elecciones.

Tras entonar el himno nacional mexicano en la explanada de la Plaza Álvaro Obregón, el contingente se dirigió a las oficinas del INE, donde luego de continuar con las mismas consignas la protesta se dio por terminada.

Entre los concurrentes se observó a políticos, representantes de sectores productivos, empresariales y sociales.

Entre ellos se encontraban Fermín Andrade Sánchez, Javier Castelo Parada, Rodrigo Ramírez Rivera, Faustino Félix Chávez, Rogelio Díaz Brown, Sandra Luz Montes de Oca, Marcela Osuna Pérez, el activista Julio Frías, Norberto Corral, Emeterio Ochoa Bazúa, amas de casa y cientos de personas más.

ES UNA REGRESIÓN

Eduardo Flores, dirigente del movimiento "No al Novillo", expuso que todo México está en peligro, porque si se acaba el INE se acaban las elecciones limpias como antes sucedía.

En cuanto a la asistencia al llamado para participar, consideró que debieron ser más pues la reforma afectaría a todos y no solo a las clases pudientes. No obstante, recordó que todo inicia con algo y que, en Cajeme, desde el "No al Novillo", no se había dado una manifestación tan fuerte.

"Este país está regresando a los setenta, a los tiempos en que el presidente Echeverría decidía todo y nadie le podía decir nada.Aquí ahorita eso está pasando, todo mundo está viendo por energías limpias y nosotros vamos hacia atrás con el petróleo, todo lo que se ganó se está perdiendo porque las decisiones las toma una sola persona", opinó.

ES UN MOMENTO IMPORTANTE

Para el exalcalde y exdiputado federal, Faustino Feliz Chávez, es un momento en el que la ciudadanía debe involucrarse y entender lo que sucede, porque costó muchos años crear el INE.

"A mí como diputado federal me tocó llevar propuestas como la reducción de plurinominales, candidaturas independientes, mayor fiscalización a los partidos y candidatos, cosas en las que se avanzó y poder crear el Instituto Nacional Electoral, quintando poder a los gobernadores de intervenir en la elecciones e institutos locales", comentó.

Con la reforma que se propone, dijo, no se ahorrará dinero porque el aparato sigue igual y nada más le cambian de nombre, pero lo que sí logran hacer es desaparecer las plurinominales, lo que quiere decir que no habrá representación de la gente y será de puros partidos, por lo tanto, desaparecen las candidaturas independientes.

DATO EXTRA

La iniciativa del presidente, propuesta en abril, se envió este pasado jueves y podría votarse durante el mes de diciembre. Plantea modificaciones en 18 artículos constitucionales y siete artículos transitorios, entre los que destaca la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano encargado de organizar las elecciones en México, y sustituirlo por el llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), además de bajar de once a siete los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

"EL INE NO SE TOCA"

Al grito de ´´el INE no se toca´´ y ´´defendamos la democracia´´, más de tres mil hermosillenses de todas las edades, salieron a marchar la mañana este domingo, para expresar su inconformidad ante el anuncio de la reciente iniciativa federal que busca reformar al Instituto Nacional Electoral (INE).

Esta protesta inició en punto de las de las 10 de la mañana en la plaza Emiliana de Zubeldía, frente a las escalinatas del Museo de la Unison, y concluyó con un mitin en la plaza Bicentenario, ubicada en el centro de la ciudad.

Ana Lourdes Salazar, una madre de familia, expresó que esta ley que pretende suprimir al INE para crear otro organismo, es el principio para fragmentar a la democracia del país.

"Soy madre, abuela y bisabuela, y estoy muy preocupada por el futuro de nuestros hijos y nietos, me preocupan las nuevas generaciones que no se dan cuenta del futuro que les espera, si permitimos que nuestra democracia incipiente y perfectible, que tantas luchas y vidas costó para construirla, se ve amenazada por una iniciativa que pretende llevarnos de regreso al pasado, como cuando vivimos una dictadura del partido de los años setenta", aseveró.

Agregó que este órgano autónomo tiene la capacidad de llegar a todos los rincones de Sonora y de México, mismo que instruye a ciudadanos comunes para que sean funcionarios de casilla y que sea el propio pueblo que cuente los votos, situación que cambiaría con la reforma, ya que todo se operaría desde el centro tras la eliminación de los organismos estatales.

´´El INE que hoy tenemos no es caro, no compren esa mentira, es más caro perder la democracia (...), la democracia que hoy tenemos es la que queremos sostener y por eso salimos a marchar para protestar y que los diputados y senadores vean que esa es la voluntad del pueblo que los puso ahí, el INE es nuestro y no permitiremos que nos arrebaten y seguiremos dando la batalla´´, dijo.

Puntualizó que la lucha que la sociedad civil organizada realiza en defensa del INE no va en contra de ninguna persona en particular, ya que solo son ciudadanos que buscan vivir en paz y en democracia.