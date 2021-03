Manifiestan indignación colectivos de búsqueda

Ceciilia Delgado Grijalva, líder del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora , manifestó la indignación que sienten al saber que se puede reformar y modificar varias leyes en materia de desaparición forzada, ya que es incierta la labor que hacen, es decir, no saben si podrán o no, buscar a sus desaparecidos o si contarán con seguridad al momento de salir a campo.

Esa es una muestra más de que le valemos, nosotros como familiares y nuestros desaparecidos no les ha importado nunca, nunca se han acercado a nosotros para saber qué necesitamos, qué ocupamos.

"Al rato que sigue, nos van a quitar la seguridad, al rato van a decir que no podemos buscar a nuestros desaparecidos, eso es lo que quisiera saber, qué sigue de aquí, tenemos que alzar la voy, yo y creo que todas las que conformamos los colectivos vamos a levantar la voz porque no se vale, cada vez nos están quitando, ayuda pues nunca la hemos recibido, pero por lo menos que no nos obstaculicen", indicó.

Y es que desde hace tiempo que los colectivos han visto que el apoyo que requieren para sus búsquedas y para que las autoridades lleguen al lugar en donde encuentran los cuerpos o fosas, es muy tardado, por lo que esperan que este dictamen no sea probado en el Senado.

"Es indignante la propuesta que hicieron y es indignante que hayan aprobado este dictamen, o es por política porque vienen las elecciones, yo no sé qué va a pasar, pero vamos a luchar por esto porque nadie nos va a quitar el derecho de buscar a nuestros desaparecidos, nadie nos va a quitar el derecho de tener la seguridad que ocupamos", manifestó.

Se espera que los grupos de búsqueda de Sonora realicen manifestaciones en contra de este dictamen para que los legisladores del Congreso del Estado de Sonora hagan lo que tengan que hacer para que estas modificaciones no les afecten, o bien, aboguen por los colectivos del Estado.