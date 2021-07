Maestros aseguran que no copiaron en el examen

Y es que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros ( Usicamm ) emitió un comunicado donde se establece que por "inconsistencias en el rubro del Cuestionario de Habilidades Directivas", es que ciertos maestros volverán a aplicar el examen , algo en lo que no están de acuerdo algunos profesores.

Ante la anulación de la calificación de maestros en México y Sonora en el Cuestionario de Habilidades Directivas para aspirar a cargos de directores y subdirectores, docentes de sonora aseguraron que no hubo irregularidades por su parte.

Aníbal García, maestr del sur de Sonora, dijo sentirse agraviado por el calificativo de copión, en primera instancia, y molesto de cómo se manejó el tema en el país.

PUBLICIDAD

"Nos preparamos en tiempo y forma y a conciencia, que nos hayan anulado este examen, no es justo, y lastimosamente nos llaman copiones. Somos maestros que salimos muy bien en el examen, o sea, el prepararnos nos salió contraproducente, tal vez lo que quieren son maestros que no estudien. Lo que se dice a nivel nacional es que copiamos porque salimos muy bien, o sea, muchos maestros del país tuvimos las mismas respuestas bien y las mismas respuestas mal, y ese fue el criterio para decirnos que copiamos; la verdad es que no fue así, nosotros nos preparamos para salir bien", recalcó.

La maestra Fernanda Aragón Romero dijo que es lamentable cómo se ha calificado a los maestros y que el magisterio ande de boca en boca por las decisiones e indecisiones, imprecisiones e indefiniciones de Usicamm.

Destacó que es vergonzoso cómo la instancia rectora de los procesos de valoración y revaloración de los maestros, propicia la denostación, donde los docentes pagan las consecuencias de los malos resultados

"Mueven instrumentos, cambian fechas, eliminan etapas o factores, cancelan resultados y hasta llegan a la grave irregularidad de modificar criterios técnicos postevaluación, dejando el sinsabor del discrecionalismo y la falta de transparencia. ¿Que los maestros violentaron reglas porque compartieron respuestas? y de dónde salieron éstas, hay que seguir el hilo de la madeja e irse a la raíz. Si hay evidencia que se aplique la norma, estando cierta que son una minoría si fue el caso, pero pagan justos por pecadores", señaló.

Aragón Romero recordó que los maestros pasan un viacrucis para los docentes que buscan la oportunidad de ingresar al servicio o de obtener una promoción, llevar a término cada uno de los procesos impuestos y en los que no se ha tenido ni su voz ni su voto, siendo sólo señalados.

En Sonora son cerca de 160 maestros que están en la misma situación, y a la fecha no les ha llegado información de si volverán a hacer el examen o no y cómo quedarán sus calificaciones, por lo que exigieron una respuesta por parte de la Secretaría de Educación Pública.