Madres Buscadoras de Sonora exigen transparencia en hallazgo de 34 cuerpos

Las Madres Buscadoras de Sonora se reunieron con autoridades de la Fiscalía General de Justicia estatal, para exigir transparencia en el hallazgo de al menos 34 cuerpos, que actualmente están en calidad de desaparecidos.

Cecilia Flores, líder del colectivo, explicó que los cuerpos fueron localizados hace alrededor de cinco años en la Carretera 36 y también en Hermosillo.

"Hay irregularidades que nos perjudican como no encontrar algunos cuerpos que ya hemos localizado. Estos cuerpos no se encuentran en la Semefo, nunca han estado en el libro de la Semefo (Servicio Médico Forense), necesitamos saber dónde están, que nos den una explicación sobre el paradero de esos cuerpos, qué están haciendo con ellos, tanto los completos como los calcinados", expresó.

Además, se pretende que los familiares de las 34 personas reconozcan los cuerpos, para que les sean entregados, explicó Cecilia Flores.

"Ni un cuerpo de esos está en la Semefo, no ha existido en el libro ni uno de esos hallazgos, entonces yo me pregunto "¿cómo puedo saber dónde están esos cuerpos?", es que no sabemos y nadie me supo dar explicaciones", expuso.

Por último, la líder de Madres Buscadoras de Sonora reiteró la exigencia de respuestas concretas sobre la localización de los 34 cuerpos.

"¿Por qué se quiere ocultar esa información?, ¿Para qué quieren esos cuerpos en la Semefo o en la fosa común? Hay madres que nos estamos muriendo lentamente", finalizó.