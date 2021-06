"Madre, mi cabeza se me va a reventar"

Junio 12, 2021 - 11:10 a.m.

Por: Fabián Pérez Junio 12, 2021 - 11:10 a.m.

A- A A+

Su madre, Micaela Ayala Buitimea, asegura que su hijo requiere de un estudio que cuesta 5 mil 400 pesos y de una cirugía que tiene un costo de 20 mil pesos, ya que el hospital no los cubre.

La mujer de 60 años comentó que, al ser de escasos recursos, no cuenta con el dinero para que su hijo Luis Alfonso Rodríguez Ayala pueda ser intervenido por los médicos y de esa forma deje de sufrir los fuertes dolores en gran parte de su cuerpo.

PUBLICIDAD

"Ahorita tienen a mi hijo con medicamento para el dolor, pero no se siente bien, dice que parece que la cabeza se le va a reventar por los golpes, necesita que le hagan cirugía, pero no tenemos el dinero, ya que el hospital no lo cubre", mencionó.

Comentó que ante la desesperación que siente por no poder hacer nada por su hijo, ha acudido al DIF y al Palacio Municipal para pedir apoyo, pero se encontró que este tipo de ayuda no la proporcionaba, solo para viviendas.

Luis Alfonso no estaba trabajando y, por tanto, no cuenta con seguridad social.

La situación se ha complicado para Micaela, ya que además de estar al pendiente de su hijo en el hospital, sufre de presión arterial, diabetes y de su columna.

La vecina de la colonia Deportiva pidió el apoyo de la ciudadanía para poder recaudar el dinero que necesita para que su hijo se pueda realizar los estudios y la cirugía en Hermosillo, ya que el Instituto de Salud para el Bienestar no la cubre.

Los interesados pueden acudir a la calle Pedro Mario Anaya, entre Tamaulipas y California, No. 802, en la colonia Deportiva o bien directamente al teléfono 6421171984 con Micaela Ayala.

Luis Alfonso se encuentra en el cuarto número diez del Hospital General de Navojoa.