Madre buscadora vive angustioso compás de espera

Este miércoles, la líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), ocultó información sobre el hallazgo de los 25 cuerpos y 17 fosas clandestinas encontradas por dicha agrupación el pasado 24 de noviembre en la brigada estatal de rastreo en la costa de Hermosillo.

Reiteró que realmente encontraron 20 fosas y sólo abrieron 17, ya que los peritos del Servicio Médico Forense no las dejaron abrir las tres restantes por acumulación de trabajo.

Además, informó que ellas fueron a ese lugar a finales de noviembre, ya que un informante anónimo les comentó que en ese sitio podría estar su hijo desaparecido, Marco Antonio Sauceda. Es por eso que Cecilia está a la espera de que la Fiscalía le dé respuesta de los resultados de ADN.

"Sabemos que de los que encontramos en esa fosa no son 25 cuerpos, son más, llegamos ahí por información anónima que nos mandaron y no es nada de lo que se está diciendo, es mucho más, lo peor del caso es que yo fui a ese lugar porque entre esos restos podría estar mi hijo, que no lo puedo asegurar porque todavía no me dice nada la Fiscalía´´, dijo.

Comentó que el comisionado adquirió en este año una máquina con un costo estimado de ocho millones de pesos, que en una hora realiza el diagnóstico de ADN de cinco perfiles, es por eso que expresó no comprender porque la FGJE se tarda tanto en revelar las identidades de los cuerpos de dicho rastreo.

"Yo pienso que está mi hijo ahí y cada día que pasa es de angustia esperando la llamada de la Fiscalía´´, señaló.

Reveló que varias madres y padres pertenecientes a esta asociación, acudieron en las últimas semanas a la Fiscalía para solicitar los resultados y sólo les comentaron que ellos los llamarán:"Mis compañeras acudieron a la Fiscalía y les dijeron que aún no hay nada, cuando tienen la herramienta para detectar rápido los perfiles genéticos´´, expresó Cecilia Flores.

Agregó que otra miembro del colectivo acudió y sólo le comentaron que subirán la información a la plataforma, cuando dicho portal no existe: "Cuando es información importante que a nosotros nos compete, no nos la envían´´, indicó.

Reveló que desde el 28 de noviembre ha buscado a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y al antropólogo que las acompaño en el levantamiento y a la FGJE y no ha tenido respuesta, y detalló que si no le comentan nada realizarán un plantón afuera de las oficinas centrales.

Por su parte, en un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), expresaron que, al concluir el procesamiento de las fosas ubicadas en Miguel Alemán, actualmente se encuentran con diversas pruebas científicas de extracción de ADN a los restos de 25 personas de las 14 fosas.

Asimismo, abundó que, al procesar 14 fosas, ubicadas a dos kilómetros al oriente del kilómetro 34 de la Calle 20 Sur, en la comisaría Miguel Alemán, se contabilizaron restos de 25 personas, la mayoría osamentas, así como prendas varias, sin embargo, no han dado más detalles.