Madre Buscadora suplica a capos de Sonora no atentar contra ella

Desesperada por retomar las búsquedas de sus dos hijos ausentes, Cecilia Flores Armenta, lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, envió un mensaje desesperado a los capos de Sonora para que no la maten a ella o a sus integrantes, por intentar encontrar a sus hijos desaparecidos.

"Que no nos metan, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa", expresó.