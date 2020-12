Los LeBarón se quedan afuera de la inauguración del Memorial La Mora

La placa conmemorativa sólo lleva los apellidos Langford, Miller y Johanson, algo que los familiares de las víctimas de la masacre lamentaron

A- A A+

"No pudimos entrar los que llegaron a ayudar a mis primas, nada más los que no las ayudaron. Somos una familia de más de 10 mil, vinieron de Estados Unidos y otros ya entraron; no sé porque ni estamos todos, no sabemos la lógica de esto, no sabemos si no fuimos invitados, pero esta tierra es de nosotros por eso venimos".

Noticia Relacionada Reprueban castigo por tomar casetas

En cuanto a los avances que se tienen de la masacre de la familia Langford, Miller y Johanson, en donde fallecieron 3 mujeres y 6 niños, Julián LeBarón señaló que no son suficientes, ya que a pocas personas han aprendido.



"Estos avances no son suficientes y me impresiona cómo el gobierno, teniendo los recursos, no puede apresar a todos los responsables", señaló.

La placa del Memorial, que fue inaugurado por familiares directos de las víctimas, no lleva el apellido LeBarón, lo que lamentaron integrantes de esta familia.

"No sólo olvidaron poner el apellido LeBarón en las placas del memorial, olvidaron poner los nombres y apellidos de cada víctima de este país. Nuestro dolor no acaba con un memorial, quizá acabe cuando haya justicia, no sólo para nosotros, sino para cada víctima de México", manifestó Brayan LeBarón.

La inauguración se registró esta mañana y fue realizada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Bavispe, Sonora, que estuvo acompañado por la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich; así como por altos mandos de las Fuerzas Armadas y del gabinete.