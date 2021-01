Los engañan con trabajo en Canadá

Saúl que fue uno de los que pago nos comentó: "Mira todo pinta para un fraude. Al inicio, cuando yo vine, lo interrogué y le dije: 'primeramente dime ¿a dónde voy a ir a trabajar?' Entonces el chavalo me dijo: 'no sé'".

Y luego el encargado le respondió: "Tú paga primero sus 650 para poder seguir dándote información. Cuando pago 650 pesos me dijo: 'te vamos a llamar'. Fui, le dejé la primera etapa de documentos; la segunda etapa era el pasaporte, certificado médico y la carta de no antecedentes penales. Vine con el pasaporte y el certificado médico y le digo: 'Sabes que está cerrado el lugar donde me van a dar el no antecedentes penales no ocupas me dijo", expreso Saúl.

Hortensia es otra de las perjudicadas. Explicó que juntaron dinero para que su hijo de 21 años de edad se fuera a trabajar como guardia de seguridad, porque actualmente se encuentra sin trabajo y al ser ella madre soltera los ingresos no le alcanzan.

Indicó que para conseguir el dinero tuvieron que vender algunas cosas y hasta pedir prestado y no se le hace justo que no les respondan.

Al sitio donde se ubican las instalaciones llegaron personas de varios municipios del estado y también algunas de otras partes del país.