Lluvias ligeras continuarán en Sonora durante la noche y madrugada del miércoles

Durante las próximas tres horas, Sonora seguirá recibiendo bandas nubosas asociadas al frente frío que avanza por la región. Estas condiciones mantendrán lloviznas ligeras e incluso algunas precipitaciones moderadas en municipios del sur, centro, Río Sonora y el nororiente del estado.

LLUVIAS INTERMITENTES DURANTE LA NOCHE

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias se mantendrán durante la noche de este martes y parte de la madrugada del miércoles. Aunque no se esperan afectaciones mayores, las autoridades recomiendan precaución para quienes transiten por zonas donde las carreteras puedan humedecerse.

A medida que el sistema frontal continúe su desplazamiento, se estima que las lluvias alcancen a municipios cercanos al Valle de Guaymas, así como a La Colorada, Suaqui Grande, Ures y diversas comunidades del Río Sonora. Asimismo, las precipitaciones podrían extenderse hacia Nacozari, Moctezuma, Fronteras y localidades vecinas.

PROBABILIDAD DE LLUVIA EN HERMOSILLO

Para la capital sonorense, existe una ligera posibilidad de lloviznas en la zona oriente de Hermosillo alrededor de la medianoche. Aunque serían precipitaciones débiles, se recomienda estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas.