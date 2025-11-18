  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 18 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Lluvias ligeras continuarán en Sonora durante la noche y madrugada del miércoles

Aunque no se esperan afectaciones mayores, las autoridades recomiendan precaución para quienes transiten por zonas carreteras

Nov. 18, 2025
Lluvias ligeras continuarán en Sonora durante la noche y madrugada del miércoles

Durante las próximas tres horas, Sonora seguirá recibiendo bandas nubosas asociadas al frente frío que avanza por la región. Estas condiciones mantendrán lloviznas ligeras e incluso algunas precipitaciones moderadas en municipios del sur, centro, Río Sonora y el nororiente del estado.

LLUVIAS INTERMITENTES DURANTE LA NOCHE

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias se mantendrán durante la noche de este martes y parte de la madrugada del miércoles. Aunque no se esperan afectaciones mayores, las autoridades recomiendan precaución para quienes transiten por zonas donde las carreteras puedan humedecerse.

A medida que el sistema frontal continúe su desplazamiento, se estima que las lluvias alcancen a municipios cercanos al Valle de Guaymas, así como a La Colorada, Suaqui Grande, Ures y diversas comunidades del Río Sonora. Asimismo, las precipitaciones podrían extenderse hacia Nacozari, Moctezuma, Fronteras y localidades vecinas.

PROBABILIDAD DE LLUVIA EN HERMOSILLO

Para la capital sonorense, existe una ligera posibilidad de lloviznas en la zona oriente de Hermosillo alrededor de la medianoche. Aunque serían precipitaciones débiles, se recomienda estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


Contenido Relacionado
Staus advierte sobre nueva marcha
Sonora

Staus advierte sobre nueva marcha

Noviembre 18, 2025

Esperan ser atendidos por autoridades de la Unison a más tardar el jueves a las 10 de la mañana

Muro fronterizo contará con sensores
Sonora

Muro fronterizo contará con sensores

Noviembre 18, 2025

Esta tecnología nueva que se está utilizando, es para avisar cuando alguien cruza de una manera irregular

Logran acuerdos en programa Faispiam
Sonora

Logran acuerdos en programa Faispiam

Noviembre 18, 2025

Subcomités manejarán directamente los recursos, por 23 millones de pesos, en beneficio de 54 comunidades indígenas de Huatabampo