  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 18 De Noviembre Del 2025
Ciudad Obregón

Inicia en Sonora pago de Pensión Mujeres Bienestar

Los depósitos de las beneficiarias serán por orden alfabético; podrán revisar su app para ver si ya lo recibieron o acudir al banco

Nov. 18, 2025
El operativo de dispersión se tendrá en el transcurso de la semana en la región
Las mujeres que recogieron su tarjeta del programa Pensión Mujeres Bienestar en octubre recibirán su depósito de tres mil pesos esta semana por orden alfabético, informó personal de la Secretaría de Bienestar.

El operativo de dispersión de recursos arrancó este martes 18 de noviembre con las mujeres que su apellido inicia con las letras A, B, C y D, y continuarán el miércoles con las letras E, F, G, H, I, J y la K.

El jueves se programaron las letras L, M, N, Ñ, O, P y la Q, mientras que el viernes serán R, S, T, U, V, W, X, Y y la Z, con lo que se concluirá el operativo de dispersión de las mujeres de 60 a 64 años que recibirán el pago por primera vez.

En Sonora son alrededor de 42 mil mujeres de 60 a 64 años las que se registraron al programa y que acudieron a recoger su tarjeta durante el mes de octubre, quienes recibirán los depósitos.

Los recursos que se entregan son de tres mil pesos bimestrales, los cuales pueden retirar en sucursal bancaria, realizar pagos en tiendas con terminal o utilizar su aplicación móvil para revisar y hacer movimientos.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


