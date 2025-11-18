Inicia en Sonora pago de Pensión Mujeres Bienestar

Las mujeres que recogieron su tarjeta del programa Pensión Mujeres Bienestar en octubre recibirán su depósito de tres mil pesos esta semana por orden alfabético, informó personal de la Secretaría de Bienestar.

El operativo de dispersión de recursos arrancó este martes 18 de noviembre con las mujeres que su apellido inicia con las letras A, B, C y D, y continuarán el miércoles con las letras E, F, G, H, I, J y la K.

El jueves se programaron las letras L, M, N, Ñ, O, P y la Q, mientras que el viernes serán R, S, T, U, V, W, X, Y y la Z, con lo que se concluirá el operativo de dispersión de las mujeres de 60 a 64 años que recibirán el pago por primera vez.

En Sonora son alrededor de 42 mil mujeres de 60 a 64 años las que se registraron al programa y que acudieron a recoger su tarjeta durante el mes de octubre, quienes recibirán los depósitos.

Los recursos que se entregan son de tres mil pesos bimestrales, los cuales pueden retirar en sucursal bancaria, realizar pagos en tiendas con terminal o utilizar su aplicación móvil para revisar y hacer movimientos.