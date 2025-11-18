  • 24° C
Ciudad Obregón

Comitiva de Sonora se suma a movilizaciones de la CNTE en CDMX

Una comitiva estatal acudió a la Ciudad de México para sumarse a las manifestaciones que se tuvieron en la capital del país

Nov. 18, 2025
Los docentes se manifestaron en el Congreso de la Unión, Palacio Nacional y casetas de cobro
Los docentes se manifestaron en el Congreso de la Unión, Palacio Nacional y casetas de cobro

Con la consigna de exigir la abrogación de la Ley del Issste 2007 y la Ley de Educación, así como la apertura de una mesa de negociación tripartita entre la Federación, el Estado y los docentes para tratar temas exclusivos de la entidad, una delegación de Sonora se sumó a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.

Mercedes Flores Félix, titular de la Dirección Política de la CNTE en Sonora, explicó que un grupo de docentes acudió a las manifestaciones en la Ciudad de México, como parte de las movilizaciones nacionales.

"Estuvimos de manera representativa en el plantón y las actividades centrales, las demandas centrales son la abrogación de la Ley del Issste 2007, la abrogación de la Ley de Educación Peña-AMLO y la apertura de la mesa tripartita para los temas locales".

PRESENTAN TEMAS LOCALES 

La comitiva de Sonora continuará gestionando una reunión con el Ejecutivo estatal y la Federación, ya que hay diferentes temas locales que los aquejan, como son problemas con créditos Fovissste, problemas de pago, seguridad social para trabajadores de programas temporales, entre otros.

Flores Félix añadió que el próximo 22 de noviembre se tendrá una asamblea nacional en la que se decidirá si los docentes se van a un paro de 72 horas, así como la fecha para llevarla a cabo.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


