Comerciantes Ambulantes de Cajeme tienen buen fin de semana

Los vendedores ambulantes de Obregón registraron un incremento en las ventas del 20 por ciento durante el fin de semana largo debido a la afluencia en el centro por el Buen Fin y no se registraron incidentes de robos o problemas de seguridad, informó el presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes y Semifijos adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente del gremio explicó que, aun cuando los ambulantes no pusieron ofertas o productos especiales durante el Buen Fin, se beneficiaron por el aumento de gente que acudió al centro de Obregón a realizar compras relacionadas al programa comercial.

"Hubo mucha gente, nosotros no trajimos ofertas, pero la gente estuvo y aprovechó su visita al centro por el tema del Buen Fin y compró diferentes cosas, más que nada la comida, los dulces, nueces, ciruelas y cosas así".

SIN PROBLEMAS DE SEGURIDAD

Montaño Gutiérrez dijo que no se tuvieron problemas relacionados con la seguridad durante el fin de semana, aun con el aumento de gente registrado, sobre todo el sábado y el domingo.

"No tuvimos problemas, hubo buena vigilancia durante los días del programa, estuvieron dando rondines en el centro, eso dio buen resultado, nosotros quedamos muy expuestos porque no tenemos paredes, entonces es más fácil que nos roben, pero en esta ocasión no hubo tal caso, esperemos que así siga también en diciembre, ahí es cuando se viene mucha gente al centro y ocupamos de más vigilancia".

Además de los alimentos, los visitantes que acudieron al centro atraídos por el Buen Fin compraron gorras, lentes y otros artículos que sirven para uso personal o regalos.