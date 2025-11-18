  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 18 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Comerciantes Ambulantes de Cajeme tienen buen fin de semana

No hubo reportes de incidentes de seguridad durante los días en que hubo mayor afluencia

Nov. 18, 2025
Se espera que los siguientes fines de semana sigan aumentando las ventas en el primer cuadro de la ciudad
Se espera que los siguientes fines de semana sigan aumentando las ventas en el primer cuadro de la ciudad

Los vendedores ambulantes de Obregón registraron un incremento en las ventas del 20 por ciento durante el fin de semana largo debido a la afluencia en el centro por el Buen Fin y no se registraron incidentes de robos o problemas de seguridad, informó el presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes y Semifijos adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente del gremio explicó que, aun cuando los ambulantes no pusieron ofertas o productos especiales durante el Buen Fin, se beneficiaron por el aumento de gente que acudió al centro de Obregón a realizar compras relacionadas al programa comercial.

"Hubo mucha gente, nosotros no trajimos ofertas, pero la gente estuvo y aprovechó su visita al centro por el tema del Buen Fin y compró diferentes cosas, más que nada la comida, los dulces, nueces, ciruelas y cosas así".

imagen-cuerpo

SIN PROBLEMAS DE SEGURIDAD 

Montaño Gutiérrez dijo que no se tuvieron problemas relacionados con la seguridad durante el fin de semana, aun con el aumento de gente registrado, sobre todo el sábado y el domingo.

"No tuvimos problemas, hubo buena vigilancia durante los días del programa, estuvieron dando rondines en el centro, eso dio buen resultado, nosotros quedamos muy expuestos porque no tenemos paredes, entonces es más fácil que nos roben, pero en esta ocasión no hubo tal caso, esperemos que así siga también en diciembre, ahí es cuando se viene mucha gente al centro y ocupamos de más vigilancia".

Además de los alimentos, los visitantes que acudieron al centro atraídos por el Buen Fin compraron gorras, lentes y otros artículos que sirven para uso personal o regalos.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Inicia en Sonora Pago de Pensión Mujeres Bienestar
Ciudad Obregón

Inicia en Sonora Pago de Pensión Mujeres Bienestar

Noviembre 18, 2025

Los depósitos de las mujeres serán por orden alfabético y podrán revisar su app para ver si ya lo recibieron o acudir al banco

Comitiva de Sonora se suma a movilizaciones de la CNTE en CDMX
Ciudad Obregón

Comitiva de Sonora se suma a movilizaciones de la CNTE en CDMX

Noviembre 18, 2025

Una comitiva estatal acudió a la Ciudad de México para sumarse a las manifestaciones que se tuvieron en la capital del país

Refuerzan acciones contra "huachicol" de agua en Cajeme
Ciudad Obregón

Refuerzan acciones contra "huachicol" de agua en Cajeme

Noviembre 18, 2025

Oomapasc cuenta con macromedición, informó el director técnico, Jesús Antonio Ponce