Muro fronterizo contará con sensores

En esta administración del presidente de Estado Unidos, Donald Trump, se continuará con la construcción del muro fronterizo con México, el cual tiene hasta el momento 26 millas de largo, informó Jesús A. Vasavilbaso, vocero de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, Sector Tucson.

Explicó que la extensión que actualmente tiene el muro fronterizo, ha sido construida con dinero aprobado por el Congreso Estadounidense en la Administración pasada del presidente Trump, y que estas millas se ubican por el municipio de Naco, localizado entre Nogales y la frontera de Agua Prieta.

Recordó que el 4 de julio de este año pasó el "Big Beautiful Bill", que se refiere a una ley de reconciliación presupuestaria aprobada en 2025 en Estados Unidos, que incluye recortes de impuestos permanentes, aumento del gasto en defensa y otras medidas fiscales, donde el congreso está dando más dinero para reforzar la frontera.

"Se espera que al muro fronterizo se le añada más tecnología no solo en el área de Nogales, sino terminar desde el este de nogales hasta la frontera de Agua Prieta, también de Nogales se va a terminar hasta llegar al sector de Tucson y hacia el oeste, yendo hasta Yuma también hay planes para construir muro",

Además, dijo que se está trabajando en implementar sensores por todo lo largo de la frontera. "Estos sensores es una tecnología nueva que estamos utilizando, ya que pueden avisarnos cuando alguien cruza de una manera irregular, entonces por donde esa persona o automóvil cruza nuestros agentes pueden ser desplegados rápidamente hacia esa frontera".

Jesús A. Vasavilbaso, puntualizó que continuarán los planes de seguir construyendo y que en este momento se están planificando las áreas donde se va a continuar el muro fronterizo que quedó sin avanzar mientras estuvo otra administración y que por lo pronto se están dando contratos cada dos o tres meses para poder trabajar en esto.