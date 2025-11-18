Reactiva "fin largo" ocupación hotelera de Navojoa

Una ocupación hotelera del 100 por ciento y una derrama de aproximadamente 8 millones de pesos se registró en Navojoa durante el "fin largo", informó el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Martín Soria Rivera.

Señaló que lo anterior fue posible por la realización de la Copa Navojoa de Futbol, en la que participaron alrededor de 80 equipos de todo el estado, sumando más de 3 mil personas, entre deportistas y familiares, además de scouts de varias entidades del país que buscan talento.

"Esta Copa se ha convertido, desde hace algunos años, en un evento muy significativo para Navojoa, con muchos beneficios no solamente para el sector hotelero, sino también para el restaurantero, gasolinero, comercial y diversos prestadores de servicios", resaltó.

"Tenemos que seguir cuidando y fortaleciendo este tipo de eventos, que son los que nos han estado ayudando ante los efectos negativos de la situación de Sinaloa, problemática que ha derivado, desde hace más de un año, en una disminución de la ocupación hotelera en un 20 por ciento", agregó.

Asimismo, Soria Rivera dijo que en lo que resta de noviembre, así como en diciembre, se espera mucho movimiento, con actividades como el Moto Fest, las bodas, el período vacacional, los "paisanos" y las celebraciones tradicionales de fin de año.

Subrayó que, independientemente de esos eventos, Navojoa es un municipio cada vez más atractivo para los visitantes, ya que tiene una ubicación geográfica muy buena, nuevos hoteles, tiendas y plazas comerciales, además de que se cuenta con buena seguridad pública y un rápido traslado de un lugar a otro, entre otras ventajas.